Kulturskolekonsert og utstilling i Rindal

Tekst og foto: Ida Kaspara Hyttebakk

Årets sommerutstilling ved kulturskolen åpnet i dag i Rindalshuset rett før konserten med musikkelevene. Årets utstilling består av flere typer kunst med både maling, tegning og skulptering. Elevene har også jobbet med flere prosjekter i sammenheng med kulturskolens jubileumsforestilling. Disse er ikke utstilt denne gangen da de fikk vist seg fram som rekvisitter i forestillingen. Elevene har i år jobbet med taktile egenskaper i dyr, og portrett, forteller kunstlærer Siri Skjerve under åpningen. Taktile egenskaper vil si hvordan det kjennes å ta på dyr, mykt, piggete eller kanskje skjellete. Det er dette elevene blant annet har tatt inspirasjon av i sine dyrebilder.



Margrete Halgunset med sine skilpadder.

Mesteparten av tiden ble brukt på ulike måter å gjøre portrett på. Der de både fikk prøve seg på naturalisme, portrett med fargefelt og portrett i leire. Portrettene med fargefelt var stilige og en veldig fri form, der elevene fikk bruke farger som ikke forkommer naturlig på oss mennesker, men også en frihet til å endre på plassering av øyne og leke seg med proporsjoner. I den naturalistiske formen er det mer strengt der man skal observere. Som en ekstra utfordring fikk de også i oppgave å lage et selvportrett altså da et bilde av seg selv. Siri Skjerve forteller også at det ble diskusjoner rundt hva et selvportrett er og om man kan kalle en selfie et selvportrett.

I tillegg til maling og tegning har elevene også fått prøve seg på å lage portrett i leire. Dessverre ble noen knust da de ble stekt og herdet, dette, forteller Skjerve, - ikke fordi elevene gjorde det dårlig men fordi at varmen gjør at en minste luftboble kan føre til at kunstverket spekker. Hun understreker også at dette kan skje selv den mest erfarne keramiker.

Det var ingen mangel på kreativitet og kunstnerspirer i årets utstilling. Fine bilder med mye variasjon og særpreg. Bilder fra utstillingen:



Kunstelevene samlet fra venstre rad 1: Majken Elisabeth Røen, Marte Halgunset, Uma Børset Bekken, Ole Martin Rindarøy, Sebastian Børset, Nicolai Bolme. 2. Rad: Mari Løften, Margrete Halgunset, Rachel Gulla Løfaldi, Trine Sveen Flåtten, Mona Løften, Anne Børset og Linda Jennifer Garcia Elshaug.



Fargefelt portrett.



Portretter i leire.



Taktil tegning av flamingo.



Ikke nok med at det var åpning av kunstutstilling, men, kulturskolen hadde også sin årlige sommerkonsert med årets musikkelever etter åpningen. Konserten ble holdt som vanlig i Attanova. Gitarlærer Lubomir Aleksandrov, også kalt Alex, var årets konferansier. Han akkompagnerte også en del av sangene. Kveldens program så slik ut:

Daniel Løset på gitar med Tom Dooley

Mona Løften på gitar med Menuett i Mai

Lilja Bolme- Moum på gitar og sang med en forkortet versjon av Jolene

Linda Jennifer Garcia Elshaug på gitar med Guantanamera.

Erik Hagen på piano, med Bjørnen i Skogen

Ole Edvard Bolme på piano med Boogie

Sanna Reinfjord Steinshamn på piano med en vakker melodi

Synne Dalsegg på gitar med I Dovregubbens Hall.

Anne Bolme Nonstad på gitar og sang med Torskevisa

Anne Børset, på sang med Tir n’a Noir

Magnus Børset Sørebø på gitar med by, by love

Uma Børset Bekken, Synne Dalsegg og Alex på gitar med Miieje

Uma Børset Bekken(klassisk gitar og vokal), Alex(elgitar), Synne Dalsegg(bass) og Bastian Børset Bekken(trommer) spiller i band med låta Skinny Love.

Fellesnummer med alle elevene var folkevisa Tordenskiold.



Alle elevene fikk vist seg godt frem og vist hva de har jobbet med foran foreldre, venner, besteforeldre og de generelt interesserte som kom og så på.



Ole Edvard Bolme med Boogie på piano



Bandet med Uma, Alex, Synne og Bastian.



Synne Dalsegg på gitar



Fellesnummer f.v. Anne Bolme Nonstad, Lilja Bolme- Moum, Anne Børset, Alex, Uma Børset Bekken, Synne Dalsegg, Bastian Børset Bekken (bak Synne), Mona Løften, Ole Edvard Bolme, Erik Hagen, Linda Jennifer Garcia Elshaug, Sanna Reinfjord Steinshamn, Daniel Løset og Magnus Børset Sørebø.