Kulturkræsj

Islam, Kristendom og Ateisme kjempar med kvarandre så busta fyk. Kommunisme og Kapitalisme likeeins. Midt oppe i det heile står presten Hans Birger Neergård frå Trøndelag, og åstaden er Etiopia. Sjølv er han prega av marxisme og 68-revolusjon. Men i Etiopia kjem alt i anna perspektiv, og som moden mann samlar han tankane.

- Elsk fiendane dine, sa Jesus. Praktisk misjonsarbeid og god, kristen forkynning er viktig i freds- og utviklingsarbeid. Konfliktløysing, menneskeverd, dyrevelferd og miljøvern hører med. Naudhjelp, naud-reparasjonar, offroad og terrengritt likeeins.

- Dette er ei sann krimhistorie, seier Neergård. - Vi «68-arar» gav rom og legitimitet til ein revolusjonær ideologi som tok livet av uskuldige menneske. Vi som digga Imagine og Internasjonalen, surfa på den største bølga i verda sidan 2. verdskrigen. Rettferd for alle undertrykte var det vi kjempa for.

Gode akademikarar ville alt så vel. Korleis kunne noko så bra gå gale? Han skriv på vegne av alle dei som ikkje fekk fortelje historia si i det ‘livssynsnøytrale’ rom. Dette er bakteppet for våre nye landsmenn frå Etiopia og Eritrea.

Forfattar Jon Michelet skreiv:

- Du er ein tøff prest og har eit spennande materiale! … lykke til i arbeidet med manus og med å få det utgitt.

Ønsket blir oppfylt no i 2019. «Årets nordtrønder 2000» bygger bru mellom religionar og folkeslag, men provosere, det gjer Neergård fortsatt!

Hans Birger Neergård vart fødd i Rindal, og han er døypt i same vatn som den eldste medredaktøren i Trollheimsporten! Far til Hans Birger var organist i Rindal frå 1939 – 1949. Han er ikkje i slekt med rindalingar som har omlag same namn.

Åse og Hans Birger Neergård har vore misjonærar i Etiopia i 11 år fra 1974 til 1987. Seinare har dei teke mange arbeidsturar og drive prosjekt i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap og Mekane Yesus-kyrkja der ute. Åse er frå Rogaland, men har arbeidd i NMS i Trøndelag. Saman var dei prestefolk i Sparbu prestegjeld i 16 år.



Omslagssidene til boka som du kan få kjøpe på Rindal Menighetshus denne kvelden.