Kulturkarusell med voksenopplæringa

Inga Dalsegg forteller:

Elevene fikk velge mellom kunst med meg, matkurs med Britt Grete, friluftsliv (og litt øvelseskjøring) med Gøran, hagearbeid med Solveig og håndarbeid med Helga, med base på Oppistua Øye. Jeg synes dette har vært spennende og givende dager, hvor både elevene, og vi kursholderne har lært noe, og vi har hatt det gøy!



De på min gruppe hadde ingen erfaring med tegning og maling fra før, noen hadde tegnet litt på barneskolen, men det var alt.

Vi startet med en tegneoppgave der alle først skulle tegne rundt hendene sine.

Den ene hånda skulle de fylle med bilder og symboler som fortale om fortiden deres. Der skulle de tegne de viktigste begivenhetene, personene og opplevelsene som har formet dem så langt i livet. Både positive og negative livserfaringer.

I den andre hånden skulle de tegne håp og drømmer for fremtiden.

Oppgaven førte til mange varierte diskusjoner. Her ble det snakket om alt fra savn og sorg, om familiemedlemmer som har gått bort til morsomme barndomsminner. For ikke å snakke om hvordan skal man tegne at man har jobbet som jordmor? Eller at man håper å få jobb som snekker her i Norge? Eller at man drømmer om fred i hele verden?

Vi var så heldige å få samarbeide med Anita Melkild, psykatrisk sykepleier i Surnadal Kommune, hun var til stede under hele kunstkurset.



Neste oppgave var en maleoppgave. Alle fikk male med akrylmaling på lerret, de måtte bruke både staffeli og palett, og de lærte seg å blande forskjellige farger. Denne gangen var temaet fritt, og motivene ble høyst varierte, her ble det både hest, romantikk i solnedgang og katedral.



Onsdag avsluttet vi dagen med at alle gruppene fikk presentere det de har gjort for de andre. Vi på kunstgruppa hadde da en liten kunstutstilling der alle fikk fortelle hva de hadde malt, hvorfor de hadde valgt dette motivet, og litt om fargebruk og annet. Det har vært mye god språktrening underveis mens vi har jobbet.

Jeg må også nevne at jeg er imponert over hva elevene har fått til på kort tid!

I dag kom forøvrig den ene eleven min over 20 min før tiden! Fordi han hadde så lyst til å fortsette med maleriet sitt. Dette er nok også første gang jeg har opplevd at alle elevene kommer og håndhilser på meg og sier god morgen ved ankomst.



Michael, Samuel og Ahmads bilder.



Luwam



Jilian og Luwams malerier



Taeseer



Solveig og Helga



Rais og Omar

Bildet øverst: Ahmad

Foto: Inga Dalsegg og Solveig Haglund