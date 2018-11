Kulturkarusell med bakedag

Inn på tunet tilbyderne Helga Bele og Solveig Haglund er samarbeidspartner med kommunen, og var med på gjennomføring av dagen. - Målet er at samhandling og delte opplevingar vil spleise menneske med ulik nasjonalitet, og at dette vil gi innvandrarar eit nettverk i lokalsamfunnet, sier Helga. -En slik dag vil også gi oss i bygda anledning til å delta aktivt i kvardagsintegreringa, og gi mulighet for nye kontakter eller venner, legger Solveig til. Fra Surnadal Sanitetsforening kom det en hel gjeng med damer, noen hadde også med seg barnebarn. De kunne fortelle om arbeidet Sanitetsforeningene har gjort oppover i historien. Ellers gikk praten lett over både gjærdeigbaksten og goro-jernet. Blyant, papir og tegneferdigheter ble tatt i bruk når ordene manglet.

- Veldig positivt å gjøre noe i lag. Da er det alltids noe å snakke om, og det ble så fin stemning, sier Britt May Hollås. Hun er leder i Surnadal Sanitetsforening. De hadde en lignende dag i sommer. Nå på lørdag var det over 30 personer med stort og smått. På slutten av dagen dekket de langbord og smakte på baksten. -Utrolig positivt å få med seg Sanitetsforeninga på slike tilstelninger. De er en kjemperessurs, sier Helga og Solveig. Kulturkarusellen er tenkt til å mobilisere lokale lag, foreninger og ressurspersoner, slik at de kan presentere det de jobber for og markedsføre seg. Surnadal videregående skole skal også ha stor takk for lån av lokaler.

Tekst og foto: Solveig Haglund