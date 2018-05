Kroken på døra for Don & Bella

Daglig leder, Ine Holten, synes det er trist for både henne og kundene at det endte slik, men er ikke overrasket.

- Det er rett og slett et for lite marked her i bygda, og netthandel og handelslekkasje er vel en av årsakene til at det ikke er mulig å drive denne type butikk. Det er veldig synd, spesielt for de som ønsker litt mer eksklusive produkter innen hud og skjønnhet. Jeg angrer ikke på at jeg gjorde et forsøk, og var forberedt på at det kunne gå slik som det gjorde. Likevel satt det satt langt inne å gi opp, for det er dette jeg virkelig vil jobbe med. Ufattelig trist å måtte kaste inn håndkleet. Jeg ønsker å takke alle de gode, faste kundene mine for ei fin tid på Don & Bella, sier Holten.