Kristoffer sikret seg vandrepokalen

Nordmarksrunden går i klassisk stil med fellesstart. Aldersgruppen fra og med 15 år går 30 km (to runder), mens yngre årsklasser går 15 km. Løypa går i en sløyfe vest for fylkesveien.

19 skiløpere deltok i lørdagens turrenn på Nordmarka i Surnadal. Surnadal IL var i klart overtall på startlista, men det var også løpere fra Strindheim, Osmarka, Byåsen, Børsa og Rindal.

Rennleder John Øye var greit fornøyd med påmeldingen.

- Det er klart at vi hadde ønsket oss flere, men det er veldig mange renn som foregår rundt oss. I tillegg har vi nok litt å hente på markedsføring, sier Øye.

I tillegg til turrennet deltok 60 løpere i trimklassen.

I fjor ble rennet avlyst på grunn av snømangel. For to år siden var det et voldsomt til snøvær. I år var forholdene greie, til tross for en god del vind og tungt føre.

Kristoffer best på hjemmebane

19 år gamle Kristoffer Berset hadde før lørdagens renn 21 poeng. For å sikre seg vandrepokalen må man ha 28 poeng, og seier i Nordmarksrunden gir 7 poeng. Dermed var saken enkel før start; med seier ville Berset sikre seg vandrepokalen.

5 kilometer ut i første runde bestod tetgruppa av Berset (Surnadal IL/MVS), Jonas Aasbø (Surnadal IL), Lars Ove Aunli (Strindheim IL), Johan Tøndel Hammer (Børsa IL) og Julie Myhre (Byåsen IL). Aunli ga seg etter 15 km, og etter ytterligere 5 km hadde Berset og Hammer rykket fra og dannet en tetduo - minuttet foran Jonas Aasbø.

Berset rykket fra mot slutten og skaffet seg raskt en ledelse på rundt 10 sekunder. I mål var han 20,7 sekunder foran Hammer, og sikret seg rimelig enkelt en ny seier og vandrepokalen til odel og eie.

- Det var ganske så seigt i dag, med tungt føre og motvind. Jeg fikk en luke 3 - 4 kilometer før mål. Med tanke på at jeg falt på første runde, så må jeg si meg fornøyd med løpet, sier Berset.

Nå venter NM del 2 i Alta for surnadalingen som til daglig går skole på Meråker.

- I NM skal jeg gå mot seniorene, så det blir tøft. Målet mitt er å gjøre det godt i årsklassen min, og ambisjonen er å bli blant de ti beste. Det har vært en meget god sesong for meg så langt. Det har godt over all forventning, sier Berset.



Kristoffer Berset og Johan Tøndel Hammer

Byåsenjente best i dameklassen

Julie Myhre fra Byåsen IL vant dameklassen på tida 1:42:02, 55 sekunder foran Alise Einmo fra MVS/Surnadal IL på andreplass. Berit Mogstad fra Strindheim IL tok tredjeplassen på tida 1:44:58.

I yngre årsklasser var det 15 år gamle Noa Raaen som kom først i mål på 15 kilometer. Han brukte 51:18,6 på ruden.

Se fullstendig resultatliste her



Alise Einmo ble best av de lokale jentene

Sprek trimmer

60 trimmere deltok på Nordmarksrunden i år. En av de som deltok var 78 år gamle Kjellaug Brørs. Hun har gått nærmere 600 kilometer på ski i vinter, og skal allerede i morgen gå nye 15 km på ski.

- I morgen skal jeg delta på Nordmarksløpet for 30. gang. Nordmarksrunden har jeg gått åtte gang i år, sier den usedvanlige spreke pensjonisten.



Kjellaug Brørs er en sprek 78-åring



Olav Fugelsøy er bare 11 år, men gikk 15 kilometer uten problemer



Noa Raaen gikk raskest av alle på 15 kilometer