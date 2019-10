Kristian Woldvik imponerte i Hytteplanmila

Løypa er særdeles lettløpt. Det ser man på alle de gode tidene med Jacob Ingebrigtsen i spissen. Han løp på 27,54. Det er ny norsk gateløpsrekord og beste tid i Europa i år.

Rindal IL hadde 11 løpere med. Kristian Woldvik imponerte stort, tross blindtarmoperasjon dagen før Lina Roindt, altså bare for en mnd siden, løp han på 31,14, og perset med 14 sek. Dermed snek han seg forbi Helge Langen på Rindal IL sin adelskalender, og gikk helt til topps. Det er vel å anta at tida kunne ha blitt enda bedre uten operasjonen. Den medførte i alle fall at han måtte ta det med ro i en periode. Kristian sin tid holdt til en fin 3. plass i klasse 35-39 år.

For øvrige resultater viser vi til 2 faktaboxer, som du finner på Rindal IL Friidrett sin facebookside.

En som ikke er med i faktaboxen, men som er klubbmedlem, og har representert Hytteplan Sport, er Jo Trønsdal Bævre. Han debuterte i gateløp med den gode tida 38,31.



Det var OK løpsforhold, 5 grader, antydning til yr og litt vind, men ikke sjenerende. Rindal IL kan imidlertid slå fast at løpsforholdene i fjor var bedre.

Liveresultater fra Hytteplanmila her.



Rindal IL hadde også deltakere med i Gråkallen opp på søndag. Se resultatlista her.



Bildet: 2. og 3. mann i klasse M 35-39. Ronny Losoa og Kristian Woldvik.