Kristian tok sin første laks

Elveeier Øyvind Holte tar imot Trollheimsporten i hølen på Austistua Øye, og vi møter en munter gjeng fra Løten som gleder seg stort på laksefisker Kristian sine vegne. Kristians foreldre og besteforeldre har lagt inn et sommerbesøk hos Brit og Øyvind Holte i hele 19 år, og Kristian har selv vært med siden han var baby. Han har ofte vært med på innenlandsfiske, også i Todalsfjorden, men dette var første turen i elva. Laksen på 2,7 kg ble tatt på sluk i 11-tida tirsdag formiddag. Siden familien kom på søndag har de tatt ytterligere to laks, deriblant tok pappa Frode en på 8,2 kg.

På tross av at Surna er sjeldent lita i år er det tatt mye laks. Drøye en og en halv måned etter sesongstart er det tatt 2,1 tonn.

- Og det er mye fin laks, legger Terje Nilssen til. Han tok en på 4,2 kg på flue for noen dager siden.

Øyvind Holte mener det skyldes at laksen har gode oppvekstforhold. Og hadde det ikke vært for kraftstasjonen hadde elva vært enda mindre, og vi ville hatt tilstander som i Rindal, mener han.

Viktig for rekruttering

Elveeier Øyvind er svært opptatt av rekruttering av unge gutter og jenter til elvefiske og vil "forgubbingen" i både jakt og fiske til livs. Øyvind, som har 56 års erfaring som laksefisker og elveeier, mener nedgangen i antall unge elvefiskere har flere årsaker. Han forteller at det ble merkbart færre da ørreten forsvant i store mengder fra elva, men nå velger nok mange unge også skjerm foran stang på fritiden.

Øyvind mener derfor tiltak som Camp Villaks under Norsk Laksefestival de to siste årene er veldig positivt for rekrutteringen. Selv har han sin egen praksis for å legge til rette for at flere oppdager gleden ved elvefiske:

- Her på Holte fisker alle under 16 år gratis. Slik har det alltid vært, sier han.

Praksisen med betaling varierer fra vald til vald, men én ting er sikkert, mener Øyvind: barna blir stolte når de får sitt eget fiskekort i hånda.

Sjansen er overhengende stor for at Kristian er bitt av laksebasillen. Bare et par timer etter fangsten var på land kom spørsmålet: Når kan jeg fiske igjen?

Øyvind Holte gjorde stas på laksefiskeren Kristian med romkake.

Kristian med sitt eget fiskekort.

Godt selskap ved elvebredden.