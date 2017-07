Krig, aper og Brannmann Sam

Bilder over er henta frå filmen "Dunkirk".

Ein skulle ikkje tru to «krigsfilmar» skulle få så gjennomgåande gode kritikkar. Ulike er dei også.

Den eine, «Dunkirk», er basert på den sanne historia der 400.000 soldatar er på vill flukt frå den tyske overmakta ved Dunkerque våren 1940. Der møter dei havet og det ligg an til å bli krigens verste nedslakting av soldatar – og 2. verdskrig ville muleg fått eit heilt anna utfall om det hadde skjedd. Da blir det mobilisert det som er er av båtar på andre sida av kanalen for å redde soldatane «heim» til England i tide.

«Dunkirk» har fått overveldande gode kritikkar. Og rarare, den andre filmen som blir vist til helga har fått enda fleire sekserar på terningen:

«Jeg har aldri trodd at en film om aper med maskingevær skulle bli min første sekser som filmanmelder», medgir Bergens Tidendes Emilio Sanhueza. Og han held fram: «Det høres nok snodig ut for mange, men en av de beste kinofilmene på lenge handler om en krig mellom aper og mennesker. Noen av apene kan snakke, og de bruker altså maskingevær. Det høres ut som tullete science fiction, såkalt «hjernedød underholdning». Men det jeg fikk se var langt fra hjernedødt. Det var – utrolig nok – en kunstnerisk vågal film som er fylt med hjerte, teknisk bravur og tankevekkende politiske metaforer. «War for the Planet of the Apes» er en genistrek.»

«Planet of the Apes»-filmane er sjølvsagt inspirert av «apeplanet-filmane» frå sist på 1960-talet, men overgår desse på det meste – eller, for å vere ærleg – på alt.

«Dunkirk» går kl. 1800 fredag 21., søndag 23. og onsdag 26. juli, mens «War of the Planets of The Apes» går kl. 2030 på dei same dagane og den påfølgjande fredagen. «Dunkirk» vil også bli vist eit par gongar til etter dette.

«Brannmann Sam – Besøk fra verdensrommet» vil bli vist på dagtid (kl. 1300) tysdag 25. og torsdag 27. juli, mens «Bigfoot junior» blir ny barnefilm frå fredag 28. juli av.

Meir om programmet finn du her!



Brannmann Sam - Besøk fra verdensrommet



War for the Planet of the Apes.