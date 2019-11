Krever konsekvensutredelse av kraftnettsalg - får støtte av Trønder-gigant

Ingressfoto: Margrethe Svinvik (f.v.), Halvard Fjeldvær, Ola Borten Moe og Norvald Bondhus.

Da Senterparti-nestleder Ola Borten Moe (Sp) besøkte Surnadal mandag, var Svorka første stopp. Sammen med ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik og gruppeleder for Surnadal Sp, Nils Håvar Øyås, møtte den tidligere olje- og energiministeren administrerende direktør Halvard Fjeldvær, nettsjef Ivar Vikan og styreleder Norvald Bondhus.

Svorka eies av Surnadal kommune (41 prosent), Møre og Romsdal fylkeskommune (25 prosent), Rindal kommune (17 prosent) og Halsa kommune (17 prosent), og selskapet hadde i 2018 en omsetning på 250 millioner kroner. Overskuddet etter skatt var på 26 millioner kroner.

Fjeldvær fortalte at selskapet i fjor investerte for 80 millioner kroner, og at mellom 40 og 50 av disse millionene blir brukt på lokale tjenester.



Regionalnett på Nordmøre kjøpes av selskap fra Sunnmøre

Hovedbudskapet til Svorka da Borten Moe var på besøk, handlet om Statnetts salg av 132kV-nettet. Dette er i dag klassifisert som sentralnett, som Statnett er alene om å kunne eie i Norge. Statnett har derfor sendt en søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få omklassifisert 132 kV-nettet til et lavere nettnivå, slik at det kan selges til regionale aktører.

Svorka hadde i 2018 besøk fra Statnett, som forklarte hvordan prosessen med å avgjøre hvem som skulle få kjøpe 132 kV-linjene og transformatorstasjonene skulle foregå. Et premiss de ble forelagt, var at det var det selskapet som la inn ønske om å kjøpe størst andel av linjene og stasjonene, som ville få gå i forhandlinger med Statnett om en avtale.

NEAS, Svorka, Sunndal og Rauma gikk derfor sammen om å danne selskapet Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS, med hensikt å erverve og drive regionalt distribusjonsnett som naturlig hører til de geografiske områdene der selskapene i dag har virksomheten sin. Det nettet hvert enkelt selskap eier, skal også legges inn i det nye selskapet, slik at det blir ett felles regionalnettselskap.

– I mars fikk vi tilbakemelding om at vi var de som ville kjøpe mest, og at det dermed var vi som var den forhandlende part opp mot Statnett, sier Fjeldvær, som fortalte at overraskelsen derfor var stor da det over sommeren ble klart at Statnett har inngått en intensjonsavtale om salg av alle nettkomponenter i Møre og Romsdal til Mørenett.



Frykter dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv

Mørenett har i dag sin aktivitet i 20 kommuner på Sunnmøre, og transaksjonen mellom Statnett og Mørenett omfatter rundt 400 kilometer 132 kV-linjer og 10 transformatorstasjoner - der majoriteten er på Nordmøre og i Romsdal. Trolig inngås kjøpskontrakt med Mørenett før årsskiftet, med overtakelse 1. januar 2020.

Svorka og resten av Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS mener det er uheldig at prosessen har vært lukket og styrt av Statnett og NVE helt utenfor noen som helst politisk innflytelse.

– Nå er kritisk viktig infrastruktur i ferd med å bli solgt ut av regionen på Nordmøre, uten at konsekvensene er tilstrekkelig vurdert eller at politikerne har blitt hørt. Konsekvensene kan bli dramatiske både for innbyggere og næringsliv i regionen, og legger alvorlige føringer som kan sette denne viktige prosessen utenfor folkevalgt og demokratisk kontroll over hele landet, skriver aktørene i Nordmøre og Romsdal Regionalnett i en pressemelding mandag.

Og det samme budskapet ble understreket i Svorka-sjefenes møte med en svært engasjert og interessert Ola Borten Moe samme dag:

– Dette burde vært løftet til et politisk nivå. Det blir kunstig at Statnett, ved å bestemme hvem de selger til, skal avgjøre hvordan nettleia blir i vår region framover. Vi ville ikke hatt beredskap til å drifte nettet på Sunnmøre - hvordan skal de klare å gjøre det her?, sa styreleder Norvald Bondhus, og la til:

– Det må være fornuftig at Nordmøre og Romsdal Regionalnett tar seg av nettet her, der vi har god beredskap, og at Mørenett gjør det samme på Sunnmøre.



Uenighet om kostnadsøkning

– Vi mener løsningen vi har presentert for Statnett er god, og forenkler situasjonen både i dag og i framtida. Med Mørenett får vi inn nok en aktør på Nordmøre og i Romsdalen. Vi synes det er litt for tilfeldig, at Mørenett kjøper regionalnettet, og så øker nettleia vår her på Nordmøre. Det går utover kundene våre, fulgte Halvard Fjeldvær opp.

Nordmøre og Romsdal Regionalnett mener nemlig at et Statnett-salg til Mørenett vil påføre innbyggerne på Nordmøre en økt kostnad via økt nettleie, på 44 millioner kroner per år, inklusive avgifter - og at det vil bli en tilsvarende kostnadsreduksjon på Sunnmøre.

– Ja, i praksis betyr denne løsningen at kundene i Nordmøre og Romsdal må betale 44 millioner mer, mens Mørenetts eksisterende kunder på Sunnmøre betaler 44 millioner mindre, sier Svorka-sjef Fjeldvær.

Dette tilbakeviser administrerende direktør i Mørenett AS, Rune Kiperberg, i et leserinnlegg til Aura Avis:

– Vi har gjennomført grundige analyser med ekstern nøytral part som rådgjevar. Desse tilseier at kostnadane med Mørenett som eigar ikkje vert dyrare enn om selskapa bak Nordmøre og Romsdal Regionalnett skulle eige dette. Tvert om vil nettleiga med Mørenett som eigar verte lågare enn om selskapa nemnt i artikkelen skulle eige nettet.

Statnett har også, til bransjenettstedet energiteknikk.no, avvist at salget til Mørenett vil øke nettleia.

Svorka-direktør Fjeldvær er imidlertid tydelig:

– Konsekvensutregninger viser at nettleia vil bli 2 øre dyrere per kilowattime.







Støttes av Norges nest største strømnettselskap

Nordmøre og Romsdal Regionalnett er imidlertid ikke alene i kritikken mot Statnett.

1. november skiftet TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn til Tensio, som eies av TrønderEnergi, NTE og KLP. Med ansvar for strømforsyningen til rundt 250 000 kunder i Trøndelag, er Tensio nå Norges nest største strømnettselskap. Og trøndergiganten støtter aktørene bak Nordmøre og Romsdal Regionalnett.

Ifølge bransjenettstedet energiteknikk.no har Tensio tatt kontakt, i brevs form, direkte med Statnett. De melder videre at Tensio i brevet skriver at de mener Statnetts salg til en aktør som per i dag ikke har tilstedeværelse i Nordmøre og Romsdal, er "vanskelig å forstå", og at Tensio frykter at Statkrafts anbefalte løsning vil få "negative konsekvenser for planlegging, beredskap, drift og koordinering av nettfunksjonen i regionen". De stiller samtidig spørsmål ved om det er gjort en konsekvensutredning, og mener at den lokale/regionale dimensjonen ved et salg ikke er hensyntatt.

Tensios argumenter er i tråd med Nordmøre og Romsdal Regionalnetts egne. I tillegg til kostnadsøkningen for kunder på Nordmøre, viser de i en pressemelding til følgende:

Dette går utover næringsutvikling og elektrifiseringen i regionen, fordi prioritering av nettutbygging for viktig krafttilgang vil nå være underlagt en aktør uten nødvendig regional og strategisk forankring.

Det er eierne som er tett på regionen som har størst interesse og beste forutsetninger for å tilrettelegge for utbygging i vår region.

Statnett tar i prosessen på seg en rolle der de legger føringer for en struktur som ikke er Statnetts oppgave, utenfor folkevalgt og demokratisk kontroll.



– En politisk sak, ikke et administrativt spørsmål

Møre og Romsdal fylkeskommune har etterlyst en konsekvensanalyse i forkant av et salg, samt at denne legges fram for politisk høring. Og nettopp det at dette bør være en politisk sak, og ikke et administrativt spørsmål, er viktig for både Svorka og de andre aktørene bak Nordmøre og Romsdal Regionalnett.

– Det er ikke riktig at slike store strategiske spørsmål skal avgjøres administrativt i Statnett og byråkratiet i NVE. Dette handler om hvordan de regionale hovedveiene for kraft skal eies, driftes og organiseres. Det er en politisk sak, ikke et administrativt spørsmål, skriver aktørene i en pressemelding.

I pressemeldingen hevder de også at de lokale og regionale instansene ikke er tilstrekkelig hørt, og at konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet.

– Vi krever derfor at det blir foretatt en konsekvensutredning, og mener klart og tydelig at saken bør løftes opp på det politiske plan, sier Halvard Fjeldvær.



