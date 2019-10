Med seier i siste seriekamp mot Træff 2, ville guttene på Surnadal/Søya/Todalen bli kretsmestere. Det skulle vise seg å bli et tett og spennende oppgjør, som ikke ble avgjort før helt på slutten av kampen.

Det var Træff 2 som kom best i gang, og gikk opp i ledelsen etter 12 spilleminutter. To minutter senere utlignet Viljar Fiske Kvande til 1 - 1. Det ble starten på en god periode for Surnadal/Søya/Todalen. Halvor Fjærvik scoret tre kjappe mål, og etter 26 spilleminutter ledet Surnadal/Søya/Todalen 4 - 1. Hjemmelaget utnyttet utvisning på Surnadal/Søya/Todalen og fem minutter i overtall, og reduserte til 3 - 4. John Einmo sørget for at Surnadal/Søya/Todalen kunne gå til pause med ledelse 5 - 3.

Andreomgangen var ikke mange minuttene gammel da Sander Dahle Fiske økte ledelsen til 6 - 3. Hjemmelaget ga seg aldri, og i det 64. spilleminutt utlignet Træff til 6 - 6. Med seks minutter igjen av kampen pådro Surnadal/Søya/Todalen seg et gult kort, og måtte spille i undertall i fem minutter. To minutter ut i undertallsperioden scoret Jonas Jordet Bergem for Surnadal/Søya/Todalen. Samtidig pådro hjemmelaget seg et gult kort, og lagene spilte seks mot seks. I kampens siste spilleminutt satte Jordet Bergem inn sitt andre mål for dagen, og sørget for at surnadalingene vant kampen 8 - 6, og kunne slippe jubelen løs som kretsmestere 2019!

Se tabellen her



Laget som slo Træff 2: Foran fra venstre: John Einmo, Noa Sæterbø Raaen, John Magne Våbenø, Sander Dahle Fiske og Henrik Vattøy Solli. Bakerst fra venstre: Magnus Stormyr (trener), Vegard Dønnem, Jonas Jordet Bergem, Viljar Fiske Kvande, Trym Kvendset, Halvor Fjærvik og Svein Ola Fiske (trener).

Det samme laget har også spilt 11`er i 2.divisjon. Der endte Surnadal/Søya/Todalen på en sterk 2. plass - seks poeng bak avdelingsvinner Frei.

Surnadal/Søya/Todalen sesongen 2019 har bestått av: John Magne Våbenø, Henrik Kvande -Talgø, Eirik Botten Silseth, Sondre Nes, Sander Dahle Fiske, Ørjan Møkkelgjerd, Ole Henrik Megård, Trym Kvendset, Espen Andersen, Vidar Humberset, Henrik Vattøy Solli, Vegard Dønnem, Tommy Grøtan Øye, Odin Nes, Viljar Fiske Kvande, Halvor Fjærvik, Erik Kårvatn, John Einmo, Noa Sæterbø Raaen, Jonas Jordet Bergem, Martinus Kvendset, Jørgen Holsetstuen, Matias Løwe, Hallvard Gausen, Lasse Vaseng Hansen, Erik Mikkel Settemsdal og Håvard Vatten.

Trenere og lagledere: Svein Ola Fiske, Magnus Stormyr, Leif Magne Andersen og May Tordis Fjærvik.

Foto: Surnadal IL fotball