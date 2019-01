Krasjet i fjellvegg

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt forteller at det var svært krevende føreforhold som gjorde at bilen sklei ut og havna i bergveggen. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og kommet fram til at føreren ikke kan kladres for uhellet. Det blir derfor ikke opprettet sak fra politiets side.

Føreren kom seg selv ut av bilen etter uhellet. Han ble tatt med til legevakten for undersøkelse, men fremsto som uskadd.