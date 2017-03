Kraftig nedgang av nynorskelever

Tradisjonelt har nynorsk stått sterkt ved Øye skule, og bokmålselevene på hvert enkelt trinn har vært i klart mindretall. Nå er situasjonen snudd på hodet. Onsdag 1.mars var det innskriving for årets førsteklassinger i nedre Surnadal, og tallene viser at 33 elever skal starte i 1.klasse i høst. Av disse er det hele 21 som har valgt seg bokmål som hovedmål, mens kun 12 har valgt nynorsk.

Rektor Odd Arild Sande er overrasket over situasjonen.

- Det er rart at tallene endrer seg så kraftig fra et år til et annet. Inneværende skoleår er det ikke bokmålsklasse på 1.trinn på grunn av for få elever. Slik er det også på 4.trinn. Det må være minst 10 elever for at vi oppretter en klasse.

Sande legger ikke skjul på at han hadde ønsket en jevnere fordeling.

- Det hadde vært en fordel om klassetallet har vært jevnere, både med hensyn til ressurser, rom og organisering.

Rektoren vil ikke spekulere i årsaken til nedgangen.

- Det er foreldrene som bestemmer, så det kan være tilfeldigheter akkurat dette året. Om det er slik at de velger med bakgrunn av hva venner gjør, så vet vi av erfaring at dette har liten betydning for elevene. Det tar bare noen dager før nye konstellasjoner er dannet, og i friminuttene leker alle på tvers av klassene, sier Sande.

Totalt har Øye skule 311 elever skoleåret 2016-17. 74% av elevene har nynorsk som hovedmål.

Fristen for å endre målform går ut 2. mars, men Sande sier at skolen ikke vil sette seg på bakbeina om noen ombestemmer seg etter fristen.