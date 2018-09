Kraftfull 50 åring

Bildet over: Fra venstre, Magnar Dalsegg, Arild Gjerdevik, Per Ivar Ingstad og Knut Haugen.

Tilstede var Magnar Dalsegg fra Rindal Kommune, Bodil Gjeldnes og Knut Haugen, begge fra Surnadal kommune. Varaordfører i Rindal, Magnar Dalsegg mimret litt fra anleggstida i forbindelse med blomsteroverrekkelsen. Dalsegg fortalte at hovedveien fra Bolme bru til Ranes består av steinmasse fra fjellet hvor kraftverket ble bygd, og at det nedenfor veien lå en stor brakkerigg. Videre fortalte han også at det skjedde mye med utfarten til Folldalen etter at det ble bedre tilgjengelighet med vei.

Arild Gjerdevik fra Statkraft Energi AS tok et historisk tilbakeblikk, og fortalte om veien fra konsesjonen var på plass i 1962, til prøvekjøring av turbinen i Trollheim kraftverk i 1968 og fram til starten av vannveisprosjektet med ny inntaksluke i Follsjøen og oppgradering av vannveien i 2015.

Det var 580 mann som jobbet på anlegget i 1968, kunne Gjerdevik fortelle, og det var kun norske leverandører, kostnaden var 213 millioner kroner, og det var tatt opp lån i Verdensbanken. Skjønnsbehandlingene i perioden 1968-1986 bestod av seks avdelinger, hvor laksefisket var den viktigste, sammen med minstevannsføring og erstatninger til grunneierne.

Arild Gjerdevik fortalte om en årlig produksjon på 805GWh pr år. Noe som er nok til å dekke 40000 husstander. Med andre ord, Trollheimen kraftverk er et stort kraftverk i dag, og er viktig for regional forsyningssikkerhet. Det kan nevnes at Surnadal bruker et gjennomsnitt på 98GWh pr år.

Gjerdevik fortalte at kraftverket er pålagt omfattende miljøtiltak og at de nå bruker droner for å kartlegge situasjonen i vannføringen og området rundt. Det er årlige miljøundersøkelser i elva og kraftverket er pålagt utsett av fisk. Vannmagasineringen som foregår, hindrer mange flommer i Surnadal, og det viser seg at landet ved elva ofte blir tatt i bruk av jordbruket etter utbygging, forteller Ingstad.

Per Ivar Ingstad fortalte om Trollheim kraftverk i dag, og mente at det kanskje er verdens «mest» overvåkede vannkraftverk. Det foregår en kontinuerlig overvåking av hele vannstrengen fra Follsjøen til utløpet av elva, og det er et meget moderne vedlikehold av kraftverket. Det sitter sensorer over alt, kunne han fortelle, og all informasjon de får, blir lagret og tatt vare på. Det er stor interesse for systemene som blir brukt ved Trollheimen kraftverk blant både forskere, fagarbeidere og ingeniører.

Så med andre ord, så kunne Ingstad fortelle om en meget oppegående 50-åring!

For tiden foregår det nå en vilkårsrevisjon, forteller Arild Gjerdevik, og i oktober vil OED komme på en større befaring og etter hvert komme med en innstilling på nye vilkår. Gjerdevik forteller at fra OED så er hovedformålet med vilkårsrevisjon å finne muligheten for å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Her er det nevnt tiltak som minstevannføring, driftsvannføring, gradvis nedkjøring og magasinrestriksjoner. Dette er tiltak som gir konsekvenser som høy kostnad, produksjonstap, redusert fleksibilitet og flomdemping. Samtidig vil fysiske tiltak som habitattiltak i elv og magasin, fiskepassasjer, fiskeutsetting, tiltak for plante og dyresamfunn og friluftslivs-tiltak gi konsekvenser som lavere kostnad og heller ikke gi produksjons- eller fleksibilitetstap, avsluttet Gjerdevik.