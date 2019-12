Kostkurs for karer

Ønsker du tips og motivasjon til å starte med et sunnere kosthold? Solveig Haglund og Oppistuå Øye tilbyr 3 kostkurs-kvelder.

Det blir praktisk matlaging alle kveldene. I tillegg blir det kostråd og motiverende samtale i ei lita gruppe, for å ta små steg i riktig retning mot et sunnere kosthold. Det er fokus på helsegevinst!

Kurset er for karer som ønsker å lære hvordan en kan lage god, rimelig og sunn mat i hverdagen.

Kurset er basert på de offentlige kostholdsrådene. Ring eller sms 99722268 for påmelding, eller send privat melding på Messenger.

Hvor? Eldhuset, Oppistua Øye



Hvem? Solveig Haglund er kursleder



Hvorfor? Motivere til å velge sunnere kosthold for å oppnå helsefordeler



Kompetanse? Jobbet tidligere med frisklivssentral, har utdanning innen ernæring og er matglad



Pris: 900,- pr kurs/pr deltaker



Tidspunkt: Onsdagskvelder (8.jan, 15.jan, 29.jan), kl 18:30 – 21:00



