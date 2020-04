Kortreiste turgleder

Tekst og bilder: Britt Moen.

Jeg har trua på at de korte, gode turene er likeså bra som lange toppturer med gnagsår og kort pust. Med den flotte naturen vi har rett utom døra er det rett og slett perfekt å ta en påsketur i nabolaget. Det spiller ingen rolle om sekken er fullpakka og tung, for du vet at målet bare er et par hundre meter unna. På slike turer kan du imponere med et nydelig måltid laga på bålet eller primusen. Denne gangen gikk vi for en meny bestående av varme, ferske pizzasnurrer med påfølgende kaffe og velduftende, nybaka kanelsnurrer.

Pizzasnurrer på bålet eller primusen

1 stk ferdig pizzabunn (jeg bruker grov type)

Skåret skinke eller pepperoni

Revet ost/smøreost

Pizzakrydder/annet krydder

Stekepanne som tåler sterk varme/aluminiumsfolie.

Turprimus



Del pizzabunnen på langs, slik at du får to tynne remser. Bruk begge til pizzasnurrer eller bruk en remse til kanelsnurrer.



Dander pizzafyllet på pizzadeigen, bruk det du har. Vi brukte krydderost, skåret skinke, rester av fersk basilikum og pizzakrydder på denne gangen.



Rull deigen den lengste vegen slik at det blir flest mulig lag. Legg i panne med lokk og stek på svak varme på primus i ca 15 minutter. Husk å snu snurrene når halve tida er gått. Steker du på bål er det lurt å steke på glørne, da er det mer kontroll på varmen. Du kan også steke pizzasnurrene i flere lag aluminiumsfolie på bålet, uten panne. Pass godt på de blir fort brent på sterk varme på bålet.



Lag Kanelsnurrer av andre halvdelen av pizzadeigen. Smør på bremykt og en blanding av sukker og kanel.



Rull sammen og stek på primus eller bål slik som pizzasnurrene.





Du kan også teste med anna fyll i snurrene; brunostskiver, syltetøy eller rosiner. Alt er lov, du finner din favoritt!



God Påske med mange gode måltider ute og inne!