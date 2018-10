Kortreist kvalitetskultur

Surnadal Konseptutvikling (SKUV) har i løpet av ettersommeren vært ute etter lokale og regionale låtskrivere og artister til konserten ”Original-SKUV” lørdag 13. oktober. Konseptet denne kvelden er veldig enkelt: Kom og framfør dine egne låter! Vi har stilt scenen vår til disposisjon for alle uttrykk så lenge artistene har lagd musikken eller innslagene selv. Vi har fått en utrolig god respons på dette konseptet, og vi kan nå skilte med hele ti ulike innslag fra klubbscenen vår på Thon Hotel Surnadal. Det blir mest musikkinnslag, men likevel er spennvidden relativt stor. Fra Perikom via Torstein Snekvik til Frank Botten med ”Spoonman.” Alle disse bør vel være godt kjente navn for de lokale kulturinteresserte. Vi har også med oss noen som debuterer med eget stoff, blant annet Kristin Aasgård Langli og Linda Botten. Låtskriverne og komponistene er Per Holten, for anledningen med et familieband, Torstein Snekvik med band, Kristin Aasgård Langli, Brage Kristian Einum, Karstein Mauset (Perikom) med band, Linda Botten med band, Frank (sPoonman-band) Botten, Erling Solem med band, Rune Dalager med band. Fra Sunndalen kommer også Øyvind Vådahl og Gunnar Erik Walseth, blant annet kjent fra bandet Skrult.

Disse har selv hentet inn musikere og satt sammen bandene/akkompagnementene som de vil fremføre låtene med, og dette må vel også sies å dekke kremen av musikere på Indre Nordmøre. Her finner vi i ulike sammensetninger blant andre Olav Nergård Tørset på slagverk, Ola Langli og Lubomir Alexandrov på gitarer, Pernille Torvik og Ann-Lill Grendal Elshaug på vokal, Frank Botten, Sondre Skogseth og Torbjørn Kvande på bass samt Rolf Paulsen, Brage Kristian Einum og Torgeir Bitnes på tangenter.

Dette gleder vi oss enormt til, og vi er utrolig takknemlige for den store responsen og det brede engasjementet blant alle artistene og musikerne som har lyst til å bli med. Vi får til sammen drøyt TRE TIMER med ny, lokal musikk med meget stort sjangerspekter framført i en intim og flott klubb-setting.

For publikum og musikkinteresserte er dette en gylden mulighet til å høre både urframføringer og låter som kanskje kun blir spilt live denne ene kvelden, så vi håper mange vil ta turen for å få med seg god og lokalprodusert kortreist kultur.

SKUV har også inngått et samarbeid med DreamFarm om liveopptak av konserten og eventuell utgivelse av noe av materialet i etterkant, så her har låtskriverne og artistene muligheten til å få låtene sine dokumentert for ettertiden også, dersom det er ønskelig. Dette gjøres naturligvis utelukkende etter avtale med den enkelte artist.

Dørene til SKUV-lokalene i Sandeman Bar åpnes kl. 21:00, og første innslag går på scenen presis kl 22:00, så her er det bare å møte opp i god tid for å få en bra plass.

Sjekk også eventen vår på Facebook.

SKUV er medlem i Trollheimsporten.