Koronavirus: Surnadal kommune har heva beredskapsnivået og sett krisestab

Informasjon frå Surnadal kommune sine heimesider:

I samråd med nasjonale helsemyndigheiter, fylkesmann/fylkeslege har Surnadal kommune heva beredskapsnivået og sett krisestab. Dette betyr at situasjonen kring smittespreiing av koronaviruset blir overvåka frå dag til dag og at tiltak for å hindre smittespreiing raskt kan bli meir inngripande.

Surnadal kommune følgjer Folkehelseinstituttet sine retningsliner og rår tilsette og innbyggjarane om å følgje med på kommunen sine nettsider og følgje desse råda. Surnadal kommune har i tillegg gjort særskilte tiltak for å sikre kontinuitet i høve til beredsskap og overfor tilsette.

Reglar for tilsette i Surnadal kommune for å begrense smitterisikoen for koronavirus

Møteverksemnd i regi av kommunen med meir enn 15 deltakarar blir avlyst.

Alle møte som kan bli gjennomført på Skype/ video skal bli gjennomført slik.

Skular og barnehagar skal driftast som normalt.

Tilsette skal ikkje reise på kurs og seminar.

Tilsette blir oppfordra til å vurdere si deltaking på kultur- og idrettsarrangement.

Tilsette bør ikkje reise til utlandet.

Reglane gjeld frå torsdag 12. mars og har ikkje tilbakeverkande kraft. Reglane gjeld for alle tilsette, alle tilsette i kommunale føretak og i samarbeid med Surnadal som vertskommune.

Reglane gjeld ikkje for elevane i grunnskulen.

Årsaka til at Surnadal kommune går ut over Folkehelseinstituttet sine anbefalingar (FHI), er for å begrense smitte til kritisk personell.

Per 12. mars er det ingen i Surnadal med påvist koronasmitte.

