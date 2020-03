Koronavirus: Her er siste status og retningslinjer fra kommunene

Foto: CDC, Alissa Eckert.

SISTE OPPDATERING FRA RINDAL KOMMUNE:

Informasjon om Corona (oppdatert 10.03 kl. 22.00)

Rindal kommune oppdaterer seg fortløpende på retningslinjer som gis av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Helsetjenesten og kriseledelsen i kommunen er i fortløpende kontakt.

Informasjon fra Mari Wold, kommuneoverlege Rindal 10.03.20:

Retningslinjer for reisende

Vi vil påminne innbyggere om Helsedirektoratets retningslinjer som sier at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus til å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Dette omfatter å:

ikke gå på jobb eller skole

unngå reiser

ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

unngå nær kontakt med andre

Oppdatert liste over områder med utbrudd finnes på:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Håndhygiene

I tillegg vil kommuneoverlegen understreke viktigheten av god håndhygiene. Dette gjelder håndvask med såpe og vann i 20 sekunder. Dersom såpe og vann ikke er tilgengelig, anbefales hånddesinfeksjon. Da er det viktig å bruke nok; 3 ml. Dette er såpass mye at hendene skal være fuktige med hånddesinfeksjon, og la dette lufttørke i 20-30 sek.

Arrangementer

Kommunens ledelse gjør fortløpende en vurdering på hvilke arrangementer som bør avlyses/utsettes. Dette gjøres i samsvar med FHI sine anbefalinger, i tillegg legges vekt på lokale hensyn. Dersom noen arrangører er i tvil, ta kontakt med kommuneoverlege Mari Wold.

Mer informasjon og veileder for arrangement, finner du her: https://www.rindal.kommune.no/fokus/coronaviruset-veileder-for-arrangement.5925.aspx

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på www.fhi.no og på www.helsenorge.no.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.





SISTE OPPDATERING FRA SURNADAL KOMMUNE:

Koronavirus: Surnadal kommune har heva beredskapsnivået og sett krisestab

I samråd med nasjonale helsemyndigheiter, fylkesmann/fylkeslege har Surnadal kommune heva beredskapsnivået og sett krisestab. Dette betyr at situasjonen kring smittespreiing av koronaviruset blir overvåka frå dag til dag og at tiltak for å hindre smittespreiing raskt kan bli meir inngripande.

Surnadal kommune følgjer Folkehelseinstituttet sine retningsliner og rår tilsette og innbyggjarane om å følgje med på kommunen sine nettsider og følgje desse råda. Surnadal kommune har i tillegg gjort særskilte tiltak for å sikre kontinuitet i høve til beredsskap og overfor tilsette.

Reglar for tilsette i Surnadal kommune for å begrense smitterisikoen for koronavirus

Møteverksemnd i regi av kommunen med meir enn 15 deltakarar blir avlyst.

Alle møte som kan bli gjennomført på Skype/ video skal bli gjennomført slik.

Skular og barnehagar skal driftast som normalt.

Tilsette skal ikkje reise på kurs og seminar.

Tilsette blir oppfordra til å vurdere si deltaking på kultur- og idrettsarrangement.

Tilsette bør ikkje reise til utlandet.

Reglane gjeld frå torsdag 12. mars og har ikkje tilbakeverkande kraft. Reglane gjeld for alle tilsette, alle tilsette i kommunale føretak og i samarbeid med Surnadal som vertskommune.

Reglane gjeld ikkje for elevane i grunnskulen.

Årsaka til at Surnadal kommune går ut over Folkehelseinstituttet sine anbefalingar (FHI), er for å begrense smitte til kritisk personell.

Per 12. mars er det ingen i Surnadal med påvist koronasmitte.

Vi har fått ein del spørsmål om ulike tema. Vi vil difor orientere om at Surnadal kommune har vurdert, men enno ikkje innført:

Avlysing av politiske møte.

Stenging av kantiner.

Arrangement:

Avlysing av alle arrangement ut over anbefalingane frå Folkehelseinstituttet. Det blir gjennomført ei risikovurdering for kvart einskild arrangement. Vi ber inntil vidare alle arrangørar om å følge Surnadal kommune si rettleiing for risikovurdering og vere oppmerksame på mulegheita for effektiv smittesporing i etterkant av arrangement. Last ned rettleiing med verkty for ROS-analyse og meld arrangement til kommunen for vurdering.

Følgjande gjeld fortsatt:

Råd til tilsette i helse- og omsorgstenesta om heimekarantene

Alle tilsette i helse- og omsorgstenesta skal inntil vidare vere heime frå jobb i 14 dagar etter heimkomst frå område med vedvarande smittespreiing.

Rådet gjelder uavhengig av om ein er sjuk eller ikkje.

Målet med rådet er å beskytte eldre menneske og kronisk sjuke mot smitte. Desse gruppene er ekstra utsett for å kunne få eit meir alvorleg sjukdomsforløp.

For alle gjeld:

Spreiing av smittsamme sjukdommar førebyggast best ved å ha gode generelle hygienerutinar. Vi ber alle om å vere ekstra påpasseleg hand- og hostehygiene i tida framover for å minimere smittespreiing.

Følg Folkehelseinstituttet sine anbefalingar!

Kommuneleiinga