Koronastatus Rindal 3. august:

Hele notatet fra Rindal kommune og kommuneoverlege Mari Wold, som gjengitt på Rindal kommunes hjemmeside:

"Fram til uke 29 var det i Norge en nedgang i antall som testet positivt på koronasykdom. Vi så god effekt av nedstengningen av samfunnet, og den gradvise gjenåpningen innad i Norge ga ikke økt smitte.

Dessverre har vi de siste 2-3 ukene sett en økning i smittetilfeller på landsbasis hos personer som har vært i utlandet, og det er også i "grønne" områder, samt lokale smitteutbrudd i Norge. Dette forteller oss at vi fortsatt bør være forsiktige med fritidsreiser. Dersom du har forkjølelsesymptomer, eller har vært i et område i Norge med pågående smitteutbrudd, uten selv å være syk, eller har vært i utlandet, oppfordres du til å ta direkte til legekontoret ditt for å avtale evt testing.

Vi har fortsatt ikke påvist noe smitte i Rindal. Hver uke tar vi mange prøver, og vi har foreløpig god testkapasitet. De siste dagene har det vært økende pågang på testing, og vi vurderer fortløpende behovet for å øke kapasiteten. Nå i sommer foretas testing mandag, onsdag og fredag. Ta kontakt med legekontoret for avtale tidlig på dagen, slik at prøven kan sendes på ettermiddagen prøven tas. For å få en best mulig oversikt over smittesituasjonen, ønsker at så mange som mulig testes for Covid-19, også ved milde symptomer. Dersom du er på ferie, tar du kontakt med legekontoret i den kommunen du oppholder deg i, hvis ikke, reiser du hjem, og tar kontakt med fastlegen/legekontoret på hjemstedet ditt.

Vi er, som tidligere, spesielt bekymret for å få smitte blant helse- og omsorgspersonell og inn på Rindal Helsetun. Av den grunn må alt helse- og omsorgspersonell som har vært i utlandet, og i områder i Norge med lokale smitteutbrudd, teste seg før de kan begynne i arbeid.

Jeg vil avslutte med å minne på å fortsatt holde avstand, vær hjemme om du er syk, vaske hender, og det anbefales fortsatt å utsette utenlandsreisen til en senere anledning.

Det anbefales fortsatt ikke >20 personer i private sammenkomster og fester, og det forutsettes at det overholdes >1 meters avstand, både inne og ute.

Fortsatt god sommer!

Ved korona-spørsmål, anbefales www.fhi.no og www.helsenorge.no Rindal legekontor: 71664400

Mari Wold, kommuneoverlege"