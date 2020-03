Korona-nettverk for næringslivet i Rindal

Derfor tok Rindal Næringsforum før helga et initiativ til og fått etablert et eget informasjonsnettverk i et aktivt samarbeid med Rindal kommune og Rindal Sparebank for det lokale næringslivet. Nettverket består av viktige funksjoner i virkemiddelapparatet lokalt. Nettverket vil forsøke å gi så mye og relevant informasjon som mulig til hjelp for våre medlemsbedrifter, andre aktører i Rindal og andre nasjonale institusjoner og offentlige etater. Korona-nettverket ved daglig leder i Rindal Næringsforum skal være koordineringspunkt for alle som søker informasjon og hjelp i forbindelse med næringslivsspørsmål og -utfordringer. Det er derfor laget egne nettsider for korona-nettverket der all relevant informasjon og nyheter vil ligge. Disse finner dere her: https://www.rindalnf.no/korona-informasjon/

Vi oppfordrer bedriftene til å ta kontakt hvis de ønsker hjelp eller informasjon. Det er allerede flere som har tatt kontakt med banken og kommunen.

Tom Godtland har vært i et større nettmøte i Næringsalliansen for Trøndelag på onsdag der godt over 20 næringsforeninger fra hele Trøndelag deltok. Og det er de samme utfordringene over hele fylket og i flere kommuner har en gått sammen for å danne nettverk og kriseteam på tvers av næringsliv og kommuneadministrasjon. Næringsalliansen har nå sendt et kravbrev til Trøndelagsbenken på Stortinget med en oversikt av tiltak vi i næringslivet mener må på plass for å redde flest mulig ut av den krisen som nå raser gjennom både kommuner og næringsliv.

Foreløpig har det vært 3 nettmøter i nettverket der aktuelle spørsmål og utfordringer både er diskutert og informert om. Vi vil fortsette med 2 – 3 møter hver uke for å utveksle informasjon og diskutere problemstillinger. For det er mange uløste utfordringer som vi venter løsninger på fra regjering og storting. Vi har foreløpig blitt presentert for 3 krisepakker, men både forventer og ser frem til flere. Vi i nettverket er opptatt av samarbeid til det beste for Rindalssamfunnet generelt og næringslivet spesielt.

Torsdag morgen ble det sendt ut en kartleggingsundersøkelse til de fleste bedriftene i Rindal der de ble spurt om alt fra redsel for konkurser til permitteringer og hvor fornøyd de har vært med informasjonen fra myndighetene og næringsforumet. Foreløpig meldes det at 15% av bedriften har gått til permitteringer ytterligere 33% vurderer å permittere. Og hel 73% har avlyst eller utsatt sine planlagte aktiviteter. Det er også slik at enkeltpersonforetakene som er mest redd for å gå over ende.

Vi i Rindal Næringsforum vil gjøre det vi kan for å hjelpe og formidle videre til instanser i kommunen, bank og andre kilder hvis vi ikke kan hjelpe direkte.

Korona-nettverket består av Sivert Dombu og Grete Elshaug fra Rindal kommune, Magne Bjørnstad og Arnhild Foseide Fagerholt fra Rindal Sparebank og Odd Inge Løfald og Tom Godtland fra Rindal Næringsforum.

Tom Godtland

Daglig leder for Rindal Næringsforum og koordinator for Korona-nettverket i Rindal

Foto: Privat