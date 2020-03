Korona-nettverk for næringslivet i Rindal

Daglig leder Tom Godtland forteller at Rindal Næringsforum har tatt initiativ til og fått etablert et eget informasjonsnettverk for det lokale næringslivet, i et aktivt samarbeid med Rindal kommune og Rindal Sparebank.

- Nettverket består av viktige funksjoner i virkemiddelapparatet lokalt. Her skal vi forsøke å gi så mye og relevant informasjon som mulig til hjelp for våre medlemsbedrifter og aktører i Rindal. Vi skal koordineringspunkt for alle som søker informasjon og hjelp i forbindelse med næringslivsspørsmål og -utfordringer, sier Godtland.

- Vi i Rindal Næringsforum vil formidle videre til instanser i kommunen, bank og andre kilder hvis vi ikke kan hjelpe direkte.



Les mer på Rindal næringsforum sin hjemmeside.

Foto: Privat