Konsert med Jo Sverre

Jo Sverre (28) synger pop på rindalsdialekt, og gav ut sitt debutalbum, ”E”, til gode kritikker den 10. november 2017. Med låter som ”Ka Om”, ”Luftslott” og ”Ostoppele” er han blant de mest spilte artistene på norsk radio de siste par årene. Etter å ha spilt på Rikskonsertene, by:Larm, Trondheim Calling, Pstereo og OverOslo er han godt i gang med etablere seg som en av landets mest lovende artister. Han ble tildelt Adresseavisens musikkstipend for 2018.



Jo Sverre innledet 2019 med å gi ut den melankolske og vakre singelen «Luftslott», hvor han fikk med seg legendariske Sigmund Groven på munnspill. Sangen ble blant annet listet på NRK P1, og fikk masse spilletid gjennom vinteren og våren. I sommer spilte han på festivalen «The Big Challenge», hvor han delte scene med Sting, Patti Smith, Robert Plant og Sondre Justad.



Jo Sverre er kjent for sin tilstedeværelse på scenen, og har høstet stor jubel for sine konserter – både med sitt faste band og i mer intime format. Låtene har vist seg å være like sterke, enten de fremføres med hans faste 5-mannsband, eller i en nedstrippet duo-besetning. Han har i løpet av kort tid bygd seg opp et godt rykte som liveartist, og det er kanskje ikke så rart i og med at han har spilt over 150 konserter og eventer de siste par årene.