Kompetansedager for Trollheimen verneområde

Møtested: Scandic Nidelven, Trondheim

Dato: 03.- 04.03.2020

Tidspunkt: 03.03. start kl 11.30 lunsj

12.30 – 18.00 Kompetanse del I

18.00 – 19.00 Konstituerende møte VO-Trollheimen

19.30 Middag

04.04. start kl 08.30 – 11.30 Kompetanse del II

11.30 Lunsj

12.30 – 15.00 VO-møte Trollheimen

Møtevarsel og påmelding er sendt tidligere. På grunn av meldt forfall fra 2 kommuner

og 1 fylkeskommune den 04.03 blir konstituerende del av møtet gjennomført den

03.03. etter at kompetansedelen er ferdig. Møterom ventes å være samme sted som

kompetansedelen foregår i.

Sakspapirer finner dere på hjemmesiden til verneområdestyret: http://www.nasjonalparkstyre.no/Trollheimen/

Program for kompetansedelen er vedlagt og finnes også på hjemmesiden.

Kompetansedelen vil foregå sammen med styrene for Forollhogna, Femundsmarka,

Skarsfjella / Hyllingsdalen og Skarvan og Roltdalen og Sylan.

Det er også tid for å se fram til neste møte og til den landsdekkende Nasjonalparkkonferansen, som Miljødirektoratet inviterer alle nasjonalparkstyrer / verneområdestyrer til hvert annet år. Den holdes i Trondheim 5.-6.05.2020. Vi har tidligere år deltatt med hele styret på disse samlingene og kombinert det med styremøte. Påmeldingsfristen er allerede 28. februar, men i avtale med de som organiserer dette har dere fått utsatt frist til den 4. mars. Følg linken under for foreløpig program og påmelding:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2020/mai-2020/nasjonalparkkonferansen2020/

Velkommen til møte !

Med vennlig hilsen

Hege Sæther Moen

verneområdeforvalter

[Fylkesmannen i Trøndelag]

Telefon:

E-post:

Web:

73 19 93 87

hesmo@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/tl