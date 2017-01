Kommunestyremøte med dialog om oppvekstmiljø

Dette møtet var i utgangspunktet lagt opp som et ordinært kommunestyremøte. 16 representanter møtte.



Ordfører Ola T Heggem orienterte om avklaringer rundt systemet med vararepresentanter til kommunestyret. Siden et par av Arbeiderpartiet sine vararepresentanter har flytta ut av bygda kommer nå flere av de som stilte til valg for Ap sist høst opp på varalista.



Representantene Johan Almås og Robert Nergård har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, men dersom en av dem melder forfall blir det innkalt vara fra Ap sin varaliste.



Spørretime:

Magnar Dalsegg (H) tok opp leserinnlegget om overordnet analyse for Rindal kommune som sto på Trollheimsporten 9. januar.

- Jeg har radaren på, så jeg har lest rapporten, men jeg har ikke tenkt å begynne å kontrollere hvem som har lest hva, sa Dalsegg. - Hvis noe ligger som vedlegg, så er det ihvertfall ikke kamuflert, slo han fast, med henvising til det nevnte leserinnlegget.

Dalsegg mente at analysen fra Distriktsrevisjon Nordmøre er en god rapport. Han spurte om det er mulig å invitere revisjonen til en gjennomgang, så kommunestyrerepresentantene får et enda bedre innblikk i innholdet i rapporten.



Ordfører Ola T Heggem (Sp) tok sterk avstand fra at noe skal være holdt under radaren, slik som det ble antydet i det nevnte leserinnlegget. Han syntes at en gjennomgang med revisjonen var et godt forslag, og det vil man prøve å få til.



Det var et par ordinære saker også på dette kommunestyremøtet.



Sakslista til møtet finner du som vanlig på Rindal kommune sine nettsider. Her finner du også alle saksdokumenter og vedlegg i PDF-format.



001/17 - Godkjenning av møtebok

Møteboka ble godkjent.



002/17 - Referatsaker og orienteringer

Sakene tas til orientering.



Dialogmøte om oppvekstmiljøet i framtida.

Mesteparten av tida i dette møtet var satt av til dialogmøte om oppvekstmiljøet i framtida. I tillegg til kommunestyret deltok representanter fra PP-tjenesten og fagforeningene, helsestasjonen, kommunens lederteam og barnehagestyrerne.

Skolefaglig ansvarlig Gunnhild Strupstad og Knut Stranden fra Stiftelsen IMTEC orienterte om prosjektet Nettverk Nordmøre.

Knut Stranden forteller at det er 10 kommuner som er med i Nettverk Nordmøre. Dette er en konkret satsing der kommunene skal utvikle kompetanse sammen. I Rindal er både skolen og barnehagene med. Det er viktig at politikerne også er bevisst sitt ansvar som skoleeiere. Innenfor nettverket må kommunene ha samkjørte målsetninger, slik at de kan utveksle erfaringer og hjelpe hverandre. Som et eksempel deltar Rindal nå i et prosjekt mot mobbing, og her kan de etter hvert utveksle erfaringer med andre kommuner.



Det ble stilt spørsmål om hvor lenge Rindal kan være en del av nettverk Nordmøre, med tanke på søknaden om overflytting til Trøndelag. Ordfører Ola T Heggem sa at Rindal er 100% med i dette prosjektet så lenge det er aktuelt. Det er sikkert også mulig å delta i prosjektet i en overgangsperiode.



Knut Stranden fra Stiftelsen IMTEC fortalte bl.a. om arbeidet med Nettverk Nordmøre.



Det var satt av tid til gruppearbeid og diskusjon.