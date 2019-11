Kommunestyremøte i Rindal

Saksdokumentene til møtet finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.

17 representanter møtte.

Spørretime:

Kjetil Løften (Sp) spurte om det er noe nytt angående skisseprosjektet til nytt helsehus.

Økonomisjef Henning Andersen svarte at kommunen har mottatt skisseprosjekt, og skal nå begynne å se på det.



Magnar Dalsegg (H) spurte om hva som skjer med venterommet på rutebilstasjonen. Det har flere ganger blitt lovet at det skal komme opp overvåkningskamera, og sjåførene er fortvilet over at det fortsatt ikke er ordnet. Det er stadig tilfeller av hærverk på venterommet, og dørene til toalettene er ødelagt.

Ordfører Vibeke Langli beklaget at dette har tatt lang tid. Det er flere grunner til utsettelsene. Planen er at det skal monteres overvåkningskamera på fredag, og at det deretter skal settes inn nye dører på toalettene. Kommunen skal også sørge for rutinemessig renhold på venterommet.

68/19 - Kjøp av aksjer for medeierskap i Helseinnovasjonssenteret



Bjarte Bye Løfaldli orienterte om Helseinnovasjonssenteret. Han er prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon, og har vært med i Helseinnovasjonssenteret siden det ble etablert i 2017.

Helseinnovasjonssenteret startet på Nordmøre, men det åpnes gradvis for kommuner i hele landet. Det er hovedsaklig finansiert av Staten. Kun offentlige aktører får være med som eiere. Kommuner som er med som eiere skal få mulighet til å bruke senteret i større grad enn andre.

Helseinnovasjonssenteret er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling. Senteret ble etablert med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Senteret er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø. Helseinnovasjonssenteret arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten.



Rådmannens innstilling:



Rådmannen tilrår at Rindal kommune kjøper 5 aksjer a kr. 10 000,- i helseinnovasjonssenteret.



Line Flåtten (Ap) spurte om dette vil føre til økte kostnader for kommunen, f.eks. ved økt bruk av apper.

Bjarte Bye Løfaldli svarte at den nevnte appen er til fri bruk, og at det ikke påløper ekstra kostnader ved dette.





Kjetil Løften (Sp) spurte om hvordan kjøp av aksjene skal finansieres.

Henning Andersen svarte at man benytter midler fra salg av aksjer i et annet selskap tidligere i år.



Mildrid Kattem Aune (Sp) spurte om hvordan enheten selv ønsker å bruke Helseinnovasjonssenteret.

Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem svarte at enheten er godt kjent med Helseinnovasjonssenteret, og det er en stor fordel. Det er også viktig å være tett på med tanke på forskning. Utviklingen skjer fort.

Ass. helse- og omsorgsleder Ann Kristin Tørset tilføyde at samlingen av kompetanse hos Helseinnovasjonssenteret er viktig. Det er arbeidsbesparende å få svar der, i stedet for å forholde seg til mange ulike aktører.



Magnar Dalsegg (H) påpekte at dette ikke nødvendigvis må avgjøres nå. Han ønsket også informasjon om hva slags tilsvarende tilbud St. Olav har. Erfaringsmessig vil det komme kostnader i forbindelse med bruk over tid.

Bjarte Bye Løfaldli svarte at deltakelse i hvert enkelt prosjekter er frivillig. Slik det er nå påløper det heller ikke kostnader ved deltakelse.



Ola Heggem (Sp) sa at han synes det er unødvendig mye skepsis rundt dette, og at han føler at det er naturlig å være med å være med å støtte senteret. Det er eventuelt brukerne som må finansiere drift på sikt, ikke eierne, påpekte han.



Rådmannens innstilling ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.





69/19 - Valg av tilsynsnemnd for elveforbygninger



Valgnemndas forslag:



Ola G .Bjørnås (leder), Stein Heggset og Marit Solheim.



Enstemmig vedtatt.

70/19 - Valg av styremedlem til Trollheim AS



Valgnemndas forslag:

Kristin Merethe Fosseide Bjørnås, vara Gjertrud Kvam.



Enstemmig vedtatt

71/19 - Valg av representant til kirkelig fellesråd 2019-2023



Valgnemndas forslag:

Vibeke Langli, vara Line Flåtten.



Enstemmig vedtatt.

72/19 - Valg av representant i Svorka sitt styre



Valgnemndas forslag:

Saken utsettes, siden det er ønske om en dialog med de andre eierne.

Enstemmig vedtatt.

73/19 - Valg til styret i Rindalshallen



Valgnemndas forslag:



Kjetil Løften, vara Ingebrigt Løfald

Enstemmig vedtatt.

74/19 - Valg av forstanderskapsmedlemmer til Rindal Sparebank 2019-2023



Valgnemndas forslag:



Jahn Gunnar Fosseide og Rune Løfald. Vara: Arild Haugen

Enstemmig vedtatt.





75/19 - Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene



Det skal velges en kvinne og en mann.



Valgnemndas forslag:

Vibeke Langli

Forslag i møtet: Åge Jonli

Enstemmig vedtatt.





76/19 - Valg av sakkyndig nemnd/klagenemnd 2020-2023



Valgnemndas forslag:



Sakkyndig nemnd:

Marvin Røen (leder) Rune Løfald (nestleder) og Svein Halsetrønning.

Vara: Odd Geir Rønningsbakk, Ingrid Kvam Moen, Gro Karina Fosseide.



Klagenemnd:

Ola Børset (leder), Geir Alte Kvendset (nestleder) og Janne Solem.

Vara: Bente Rikstad, Gjertrud Kvam, Jahn Gunnar Fosseide.



Enstemmig vedtatt.





77/19 - Valg av politiske representanter i Møre og Romsdal vassregion



Valgnemndas forslag:

Magnar Dalsegg. Vara: Line Flåtten.



Enstemmig vedtatt.





78/19 - Oppnevning av folkevalgt nemd til Kulturskolen for Surnadal og Rindal kommune



Valgnemndas forslag:

Mildrid Kattem Aune og Line Therese Flåtten. Vara: Isabel Fureli.



Enstemmig vedtatt.

79/19 - Oppnevning av medlemmer til folkevalgt nemd for PPT



Valgnemndas forslag:

Camilla Løften og Magnar Dalsegg. Vara: Gjertrud Kvam



Enstemmig vedtatt.





80/19 - Felles forliksråd for Rindal og Orkland - godkjenning og oppnevning



Valgnemndas forslag:

Sigmund Moen Trønsdal



Enstemmig vedtatt.





81/19 - Interkommunalt miljøretta helsevern - godkjenning av avtale



Rådmannens innstilling:



• Det interkommunale samarbeidet innan miljøretta helsevern held fram, og den nye kommunen Heim blir med i samarbeidet. Samarbeidskommunane blir: Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

• Samarbeidsavtalen «Avtale om interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern mellom kommunane Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll» blir godkjent og underskriven.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

82/19 - Orkdalsregionen - valg til regionrådet



Valgnemndas forslag:

Vibeke Langli, personlig vara Magnar Dalsegg

Line Flåtten, personlig vara Åge Jonli



Enstemmig vedtatt

83/19 - Oppnevning av medlem i fondsstyret i Surnafondet



Valgnemndas forslag:

Odd Geir Rønningsbakk. Vara: Ingebrigt Løfald.



Enstemmig vedtatt.





84/19 - Interkommunal tobakk-, salg- og skjenkekontroll - godkjenning av samarbeidsavtale



Rådmannens innstilling:



Det interkommunale samarbeidet innan tobakk-, sal- og skjenkekontroll held fram, og den nye kommunen Heim blir med i samarbeidet. Samarbeidskommunane blir: Aure, Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Samarbeidsavtalen «Avtale om interkommunalt samarbeid om tobakk-, sal- og skjenkekontroll mellom kommunane Aure, Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll» blir godkjent og underskriven.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

85/19 - Barn og unge sine interesser i planlegginga - oppnevning



Valgnemndas forslag:

Åge Jonli. Vara: Bettine Røen Helgetun.



Enstemmig vedtatt.





86/19 - Hølstovegen - valg av vegstyre



Valgnemndas forslag:

Ole Morten Helgetun, Lars Helgetun, Harald Helgetun. Vara: Steinar Flåtten.



Enstemmig vedtatt.

87/19 - Folldalsvegen - valg av representanter til styret



Valgnemndas forslag:

Ingebrigt Løset og Ola Løseth Bakken.



Enstemmig vedtatt.

88/19 - Styring av store kommunale byggeprosjekt



Rådmannens innstilling:

Det oppnevnes ikke faste folkevalgte representanter til eventuelle prosjektgrupper for store eller spesielle byggeprosjekt. Dette vil naturlig komme gjennom særskilte vedtak i kommunestyret om det enkelte prosjekt, dersom det skulle bli tale om å gjennomføre så store prosjekt.

Ordfører Vibeke Langli mente at saken er unødvendig, og foreslo derfor at den trekkes.



Forslaget ble enstemmig vedtatt.

89/19 - Ledelsesstruktur for teknisk, landbruk, næring og plan fra 2020



Saka ble lagt fram av ass. rådmann Sivert Dombu.

Han gikk igjennom de endringene som hittil har vært gjort i lederstrukturen, og skisserte hvordan den nye modellen kan innføres. Denne prosessen vil måtte ta noe tid.



Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastslår at den anbefalte modellen i rapporten fra KS Konsulent er i samsvar med bestillinga, slutter seg til den og ber rådmannen foreta omorganisering og innbemanning i tråd med anbefalingene i rapporten så raskt det lar seg gjøre.



Kjetil Løften (Sp) stilte noen oppklarende spørsmål rundt ansvarsområder og kompetansekrav for de ulike stillingene. Det må være en forutsetning at ingen skal sies opp, og at de ansatte må gis mulighet til å tilpasse seg den nye organisasjonsstrukturen.

Sivert Dombu svarte at det er helt nødvendig å ha de ansatte med på laget, og at de ansatte skal føle en trygghet i prosessen. Ansvarsområdene er derfor ikke endelig avklart enda. Utforming av ansvarsområder må skje etter kartlegging gjennom samtaler med de ansatte.



Bettina Røen Helgetun (Sp) spurte om det er endelig bestemt at det skal være fem rådgivere, eller om det også kan endre seg.

Sivert Dombu svarte at alt kan endre seg, men at fem rådgiverstilinger er tilpasset etter dagens behov. Derfor regner han med at det blir slik i utgangspunktet.



Line Flåtten (Ap) sa at på grunnlag av kommunens økonomiske situasjon ønsker Arbeiderpartet å se på hele organisasjonen som en helhet, og snu hver stein. Derfor foreslår hun å utsette saka i påvente av en total organisasjonsgjennomgang i 2020.



Kjetil Løften (Sp) sa at av hensyn til prossessen og de ansatte vil ikke Senterpartiet gå for en utsettelse.



Arbeiderpartiets forslag fikk 8 stemmer, og falt.

Line Flåtten (Ap) påpekte at man ikke vet om forsøaget innebærer økte kostnader, så Arbeiderpartiet er fortsatt negatve til innstillinga slik den er lagt fram.



Kjetil Løften (Sp) la fram et forslag til tilføyelse i rådmannens innstilling: Kommunestyret ber rådmannen om å holde administrasjonsutvalget løpene informert om prosessen.



Rådmannens innstilling, med den foreslåtte tilføyelsen, ble vedtatt.





90/19 - Møteplan for politiske møter 2020



Kirsti Barbo Landsem (Sp) spurte om hvorfor kontrollutvalget ikke er med i oversikten.

Rådmann Birgit Reisch svarte at kontrollutvalget har et annet sekretariat. Oversikten over kontrollutvalget sine møter kan være klar til neste kommunestyremøte.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

91/19 - Forvaltningsplan Igltjønna friluftsområde



Saka ble lagt fram av kulturleder Morten Møller.



Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar «Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområde – Igltjønna» som vedlagt saka. Rindal kommune sin administrasjon kan med utgangspunkt i planas handlingsprogram søke om statlige tilskudd for tiltak i området, enten i kommunal regi eller i samarbeid med andre lokale aktører. Tiltak som krever kommunale kostnader skal til politisk behandling.

Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt.





92/19 - Kommunepsykolog

Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.

Dette er et kommunalt samarbeid med Surnadal, med 50% på hver av kommunene og med Rindal som vertskommune. Stillingen er utlyst, og det er en søker.



Rådmannens innstilling:



1. Kommunestyret i Rindal stiller seg positiv til at det blir inngått et interkommunalt samarbeid med Surnadal kommune om en felles 100 % stilling som psykolog etter vertskommunemodellen i kommuneloven kap.5, § 28-1, der Rindal kommune er vertskommune.

2. Finansiering av 50 % psykologstilling vil i 2019 bli gjort ved bruk av tilskuddmidler. I 2020 blir stillingen finansiert ved bruk av overførte midler som ligger i kommunens frie inntekter i rammeoverføringene fra staten og ubrukte tilskuddsmidler fra 2019. Fra 2021 blir 50 % psykologstilling lagt inn i budsjettramma i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021.



Kirsti Barbo Landsem (Sp) spurte om hvorfor stillingen er fordelt med 50% på begge kommunene, med tanke på at Surnadal har mange flere innbyggere.

Rådmann Birgit Reisch kunne ikke svare på dette, men det innebærer jo også så Rindal får mer tjenester pr innbygger.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





93/19 - Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2020-2023



Rådmannens innstilling:



Det framlagte forslaget til ”Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2020 -2023” godkjennes.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





94/19 - Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.2

95/19 - ReMidt IKS - anmodning om nominering av kandidater til styret



Valgnemdas innstilling:

Kjetil Løften og Line Flåtten



Enstemmig vedtatt.



Orientering om MiST

Kulturleder Morten Møller orienterte om forhandlingene om overføring av viksomheten i Rindal Skimuseum til MiST. Denne prossessen har tatt lang tid. Økonomien var ikke avklart før Statsbudsjettet ble lagt fram i oktober. MiST har fått midler til overtakelsen via Statsbudsjettet, men dette var ikke nok, så de har nå sendt en ny søknad til departementet om ekstra midler. Man regner med at dette skal gå i orden.

MiST ønsker å ha et større ansvar for drifta av skimuseet enn Nordmøre museum har hatt. Museet skal fortsatt være i Rindal kommune siitt eie. Det er lagt opp til at det skal være tilsvarende aktivitet som i dag ved museet, og det er grunn til å håpe på at aktiviteten også kan øke. Så langt er det laget et budsjett med ei ekstra stilling, men det er en betingelse at departementet bevilger midler til dette. Det er lite sannsynlig at det stillingen vil ha tilhold i Rindal. Organisatorisk vil museet mest sannsynlig bli lagt under Orkla Industrimuseum eller Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Avtalen med MiST skal opp som sak på neste kommunestyremøte, i desember.