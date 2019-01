Kommunestyremøte i Rindal

17 representanter møtte.

Saksdokumentene finner du på Rindal kommune sine nettsider.

Møtet startet med informasjon om næringslivet i Orkdal ved ordfører Oddbjørn Bang.

Bang informerte blant annet litt om Orkdalspakken, med planer for utbedring av veier i Orkdalsområdet, samt fv65, fv700 og fv710.

Han fortalte også om næringsområdet på Grønøra, og om bedriftene som ligger der. Orkdal kommunes aller største investering er det nye folkehelsesenteret, som skal være ferdig om litt over ett år. Dette skal bli verdens første nullutslipps-badeanlegg. Nyetableringen Isfjord Norway kommer med ca 100 nye arbeidsplasser etter hvert, Norsk kylling har byggestart til våren, og planlegges med ca 200 arbeidsplasser.





Neste post på programmet var informasjon om innkjøpssamarbeid NII (Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid) ved Audun Torvik.

Rindal er én av 12 kommuner som er med i NII. Audun Torvik er innkjøpsrådgiver i NII, hvor han er en av to ansatte. Alle medlemskommunene har ett medlem i styret i NII, og har dermed mulighet til å påvirke avgjørelsene der.

NII ble stiftet i 2002, for å oppnå stordriftsfordeler. NII har også en viktig funksjon i å følge opp regelverket om offentlige anskaffelser. Når det gjelder innkjøpskonkurranser så favoriseres i utgangspunktet ikke det lokale næringslivet. Det er flere kriterier for hvilke leverandører som blir valgt, så det er ikke bare pris som gjelder.



Spørretime

Tove Flåtten informerte kommunestyret om at hun har meldt seg ut av Krf, og at hun blir uavhengig representant ut perioden. Det er nå tre uavhengige representanter i kommunestyret i Rindal.

Magnar Dalsegg (H) spurte om det har skjedd noe nytt angående interkommunale samarbeid om PPT, barnevern og kulturskolen.

Ordfører Ola T Heggem svarte at det vedtaket som var gjort i kommunestyret i desember skal følges opp, men det er så langt ikke noe nytt om disse kommunale samarbeidene. Rådmannen skal i møte med Surnadal og Sunndal angående barnevern i februar.





001/19 - Godkjenning av møtebok



Møteboka ble enstemmig godkjent.





002/19 - 19/72 - Skisseprosjekt (behovsutredning) for helsetun/helsehus



Rådmannens innstilling:

1. Arbeidet med nytt helsehus/helsetun går videre, i første omgang med et skisseprosjekt som lyses ut på anbud, basert på utredninger og vedtak som er gjort til nå, og på gjennomgangen i denne saken.

2. Kommunestyret setter som ei foreløpig økonomisk ramme for byggeprosjektet at netto investering etter husbanktilskudd og momsrefusjon ikke skal overstige 50 mill kr.

3. Skisseprosjektet munner ut i ny behandling i kommunestyret og påfølgende igangsetting av et forprosjekt.

4. Administrasjonen gjennomfører anbudsutlysinga, og det kan benyttes ekstern hjelp i arbeidet. Kostnadene dekkes av midler avsatt i investeringsbudsjettet.

5. Styringsgruppa fortsetter sitt arbeid og suppleres med en representant fra teknisk avdeling, som oppnevnes av rådmannen.



Saka ble lagt fram av ass. helse- og omsorgsleder Ann Kristin Tørset og plansjef Sivert Dombu.

Det er så langt skissert flere ulike alternativer for ombygging/påbygg. Å rive alt og bygge nytt er ikke et realistisk alternativ. Det blir for dyrt.



Magnar Dalsegg (H) bemerket at det er mange mulige løsninger i denne sakan, og at det fortsatt er viktig å se på alle muligheter. Han la fram et forslag til et tillegg i pkt 4: "Administrasjonen gjennomfører anbudsutlysinga i samråd med styringsgruppa"

Line Flåtten (Ap) påpekte at dette er et steg nærmere et nytt helsehus. Det er viktig å gjennomføre de utredningene som trengs. Kommunen har trang økonomi framover, så det er begrenset hva man kan få til.

Tove Flåtten (uavh.) anbefalte å legge inn et rom for frisør og fotpleie i prosjektet.

Bettina Røen Helgetun (Sp) var usikker på om det er klokt å bygge på øst for Østigard. Her tenker hun på grunnen, og også at de ulike avdelingene og tjenestene ikke bør ligge for langt unna hverandre.

Åge Jonli (Ap) påpekte at det er viktig å få med morgendages energibesparende teknologi, med bl.a. solceller, på et slikt bygg.

Ordfører Ola T Heggem (Sp) sa at han vil støtte rådmannens innstilling, og Høyres forslag. Tanken om moderne og energibesparende teknologi er med i planleggingen.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

003/19 - Nytt skolekjøkken Rindal skole



Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar fullrehabilitering (helhetlig rehabilitering) av skolekjøkkenet ved Rindal skole i tråd med konklusjonene i saksframlegget.

Prosjektet består av(stikkord):

- Nytt ventilasjonsanlegg i tråd med dagens krav

- Full rehabilitering av alle vegger, gulv og himling

- Utskifting av det aller meste av rør og elektrisk anlegg/utstyr

- Utskifting av alt inventar, hvitevarer og kjøkkenutstyr

2. Prosjektet får en økonomisk ramme på kr. 3 830 000,- inkl mva i investeringsbudsjettet for 2019.

Det er allerede bevilget kr. 330 000 i desember 2018.

Kommunestyret tilleggsbevilger nå kr. 3 500 000,- inkl mva.

Dette finansieres ved mva-kompensasjon kr. 700 000,- og nytt låneopptak på kr. 2 800 000,-.

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i tråd med retningslinjer i Økonomiregelmentet. Avdragstid 25 år.

3. Kommunestyret vil på et senere møte komme tilbake til en regulering av driftsbudsjettet på dette prosjektet.



Saka ble lagt fram av teknisk leder Nils Heggem.

Skolekjøkkenet på Rindal skole er svært nedslitt. Det er ca 30 år siden sist det ble renovert. Det ble avsatt penger til rehabilitering av skolekjøkkenet i budsjettet for 2018, men dette ble senere, av ulike grunner, forskjøvet til 2019.

Odd Geir Rønningsbakk (Sp) spurte om saken skal tolkes slik at ventilasjonsanlegget på hele ungdomsskolen er for dårlig, eller om det bare gjelder skolekjøkkenet.

Magnar Dalsegg (H) spurte om prosjektet burde ha vært lyst ut på nytt, siden det har kommet inn bare ett anbud.

Line Flåtten (Ap) synes at prisen på prosjektet er veldig høy, og spurte om noe er gjort feil når man bare får inn ett anbud. Hun ville også gjerne ha svar på om det kan være en løsning å lyse ut anbudskonkurranse på nytt.

Nils Heggem svarte at det er tre ventilasjonsanlegg på ungdomsskolen. De andre to anleggene er store nok. Det er mulig å lyse ut konkurransen på nytt. Dette er et ganske omfattende prosjekt, som blant annet også inkluderer mye rørlegger- og elektrikerarbeid. Det kan være grunnen til at det har kommet inn bare ett anbud.



Nytt forslag etter gruppemøter:

Endring av pkt 2 - Rådmannen gjennomfører en ny anbudsrunde, og kommer til kommunestyret med ny budsjettramme før ferien.

Rådmannens innstilling pkt 1 og okt 3 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget om endring av pkt 2 ble enstemmig vedtatt.





004/19 - 19/395 - Referatsaker og orienteringer