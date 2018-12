Kommunestyremøte i Rindal

Møtedokumentene finner du på Rindal kommune sine nettsider.

19 representanter møtte.

066/18 Godkjenning av møtebok

Møteboka ble enstemmig godkjent.



067/18 Kommuneplanens samfunnsdel - revisjon 2018 - sluttbehandling i kommunestyret

Formannskapet har behandlet saken, og gjort noen endringer i innstillingen.

Saken ble lagt fram av Leif Conradi Skorem fra plankontoret.

Gjennom høring og offentlig ettersyn har det kommet inn 19 merknader.

Line Flåtten (Ap) takket for en fin gjennomgang av saken. Denne saken har man jobbet med i flere år. Hun forslo å fjern begrepet "utradisjonelle idretter" under punkt 2.2, og eller bruker begrepet "variert idrett". (Vi viser til møtereferat for korrekt ordlyd)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Magnar Dalsegg (H) sa at dette er en omfattende plan og en god plan, som det har vært jobbet godt med på alle hold. Han syntes at det er feil at uttaler fra de politiske partiene ikke er tatt inn i saksbehandlingen.

Plansjef Sivert Dombu svarte at det er ryddig å holde forslag fra de politiske partiene utenom saksbehandlingen, og at de først blir tatt inn under den politiske behandlingen. Det vil være feil om saksbehandlerne skal ta stillling til politiske forslag under saksbehandlingen, mente han. Men dette er smak og behag, så det må man diskutere og finne ut av, sa han.

Ordfører Ola T Heggem la fram et forslag til endring på grunnlag av et innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Nytt pkt under "dette vil vi gjøre" under 3. folkehelse:

- Vi gir mer oppmerksomhet til de forebyggende helsetjenestene i helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Et par andre endringsforslag ble også vedtatt.



Kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt.

068/18 Innretning av viktige interkommunale samarbeidsordninger etter fylkesbyttet

Saken ble lagt fram av plansjef Sivert Dombu.



Rådmannens innstilling:



1. Rindal kommune ser behovet for å etablere ganske store samarbeidsordninger for framtidige barnevernstjenester og vil arbeide videre med to alternativer, med sikte på endelig avklaring i kommunestyret innen april 2019 og iverksetting fra 2020:

- samarbeid med Surnadal, Sunndal og eventuelt Tingvoll, med Surnadal som vertskommune

- samarbeid med Orkland, med Orkland som vertskommune

2. Rindal kommune ønsker fra 2020 å videreføre samarbeid bare med Surnadal om PP-tjeneste og kulturskole.

3. Ordføreren og rådmannen får i fellesskap fullmakt til å framforhandle nye samarbeidsavtaler for alle disse tre ordningene, som skal legges fram til behandling i kommunestyret seinest høsten 2019. Kommunestyret må holdes orientert om arbeidet underveis.

4. Rindal kommune trer ut av Nordmøre regionråd – ORKidè med virkning fra 1. januar 2020.



Ordfører Ola T Heggem (Sp) la fram et forslag om endring i pkt. 1:

1. Rindal kommune ønsker å videreføre samarbeidet med Surnadal om barnevernstjenester. Rindal kommune er positiv til at en eller evt to andre kommuner kan inviteres inn i samarbeidet. Det forutsettes at Surnadal fortsetter som vertskommune.

Heggem påpekte at Halsa går ut av det interkommunale samarbeidet om barnevern med Rindal og Surnadal, og over til et en egen barneversordning i Heim kommune med 6000 innbyggere. Dette har Fylkesmannen ingen innvendinger mot. Rindal og Surnadal har tilsammen 8000 innbyggere, så det er vanskelig å forstå at dette blir for smått for et barneverssamabeid. Han understreket at det viktigste er å sørge for best mulig tjenester for innbyggerne, men her er det selvsagt ulike meninger. Det er ikke lenger noen risiko for tvangssammenslåing med kommuner på Møre-sida, så det argumentet er i alle fall borte. Også når det gjelder kulturskolen og PPT mener Heggem at et samarbeid med Surnadal gir best tilbud til brukerne, ikke minst med tanke på avstand.

Magnar Dalsegg (H) sa at at det selvsagt er ønskelig at man har mest mulig interkommunale samarbeid innenfor eget fylke. Men det er ikke noe problem å fortsette med samarbeid over fylkesgrensa heller. Alt tyder på at Rindal og Surnadal sammen er stort nok til å bevare fagfolk i de aktuelle stillingene. Han sa at han vil støtte Sp sitt forslag.

Hege Gåsvand (H) kommenterte at det er greit å samarbeide med Surnadal om barnevern. Men det blir tett og nok nært nok, så det er ingen ulempe om det kommer inn flere kommuner i det samarbeidet.

Forslaget fra Sp ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens inntilling med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt.



069/18 Stiftelsen Miljøfyrtårn - oppsigelse

Plansjef Sivert Dombu forklarte at det ikke har vært aktivitet innenfor Miljøfyrtårn de siste åra. Det er heller ingen bedrifter i kommunen som jobber med dette for tida. Saken kommer opp i kommunestyret pga. at kommunestyret vedtok innmeldingen i 2005, og derfor må kommunestyret vedta utmelding før det kan gjennomføres. Her er det mulig å melde seg inn igjen ved behov.



Rådmannens innstilling:

Rindal kommune sier opp all deltakelse i Stiftelsen Miljøfyrtårn med virkning fra 2019.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

070/18 Midtre Gauldal kommune som deltaker i det interkommunale samarbeidet om Plankontoret



Rådmannens innstilling:

Rindal kommune godkjenner at Midtre Gauldal kommune tas inn som deltaker i det interkommunale samarbeidet om Plankontoret fra 01.01.2019.

Rindal kommune godkjenner styrets forslag til reviderte vedtekter for plankontoret. De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 01.01.2019.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

071/18 Hovedplan vann, vannmiljø og avløp 2019-2022 - sluttbehandling



Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022.

072/18 Budsjettregulering desember 2018

Se Rindal kommunes hjemmeside for sakdokumenter.

073/18 Betalingsregulativ for kommunale gebyr 2019

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagt betalingsregulativ for kommunale gebyr for Rindal kommune med virkning fra 1.1.2019.

Dette innebærer følgende endringer i gebyrsatsene:

· Gebyr for deling etter plan- og bygningsloven (punkt 3.5) økes fra kr 1050 til kr 1200

· Gebyr for jordprøvetaking økes ikke

· Gebyr for avløp økes ikke

· Øvrige gebyr økes med konsumprisindeksen (tolvmånedersendring i KPI i oktober 2018) som nå er på 3,1 %

074/18 Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 2019

Rådmannens innstilling:

Vedlagte betalingsreglement for helse- og omsorgstjenester i Rindal kommune vedtas. Regelementet gjelder fra 01.01.2019.

Selvkost hjemmetjenester settes til kr. 306,- pr. time for 2019.

Kurdøgnpris ved Rindal helsetun settes til kr. 2 850 for 2019.

075/18 Handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i kommunestyret

Se Rindal kommunes hjemmeside for saksdokumenter.

076/18 Framtidig organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingen fra samarbeidsforumet for kontrollutvalgene på Nordmøre og ber ordfører og leder i kontrollutvalget være kommunens representanter i utvalget som skal foreslå en ny organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene på Nordmøre.

077/18 Forvaltningsrevisjon - vedlikehold av bygg

Rådmannens innstilling:

Som videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport ««Vedlikehold av kommunale bygg» vedtar kommunestyret følgende:

1.Kommunestyret slutter seg til vurderingene og konklusjonene som går fram av saksframstillingen, og understreker følgende:

a) Det lages ikke noen egen plan/egne politiske mål for standard/vedlikehold av bygg. Dagens ordning med mål og tiltak i det årlige/4-årige handlingsprogrammet («Rødheftet) – med noe tillegg (som beskrevet i saksframstillingen) er tilstrekkelig.

b)Det rapporteres jevnlig, som beskrevet i saksframlegget – og etter nærmere ønske/plan fra Driftsstyret - tilstand og vedlikeholdsbehov for de kommunale byggene.

c)Det er et forbedringspotensial på oppfølging av KOSTRA-veilederen på området. Dette tar området/enheten innover seg.

d)Det tas på noe sikt i bruk nye(forbedrede) systemer/opplegg for å gi mulighet for en bedret og forenklet plan for å vise status og vedlikeholdsbehov av de kommunale byggene. Før påske 2019 må saken ha fått sin endelige avklaring – enten å satse på å utvikle det vi har eller investere i noe nytt.

078/18 Referatsaker og orienteringer