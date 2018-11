Kommunestyremøte i Rindal

Møtedokumentene finner du på Rindal kommune sine nettsider.

Sak nr 059/18 Godkjenning av møtebok

Møteboka enstemmig godkjent.





Sak nr 060/18 Rammeplan for kulturskole og lokal læreplan for KIN

Kulturskolen på IndreNordmøre har nettoppp feiret 20-årsjubileum. Rektor Torbjørn Larsen fortalte litt om bakgrunnen for at kulturskolen ble stiftet i 1998, kulturskolens rolle i lokalsamfunnet og lokal læreplan.

30% - 40% av elevmassen har vært elever ved KIN. Tidligere hadde skolen ventelister, men nå hender det oftere at elever faller fra, og skolen vil gjerne ha nye søkere for å fylle opp plassene. De fleste som søker får et tilbud i løpet av året.

Halsa har sagt opp sin avtale med KIN fra 1. januar 2020. Dette skaper litt usikkerhet for kulturskolen i framtida, men KIN har et mål om å fortsette med minst samme kvalitet og tilbud som før. Som et innspill i budsjettprosessen sa Larsen at han håper på rammer som gir mulighet til stabile arbeidsplasser og gode tilbud i kulturskolen også i framtida.



Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar den lokale læreplanen for Kulturskolen på Indre Nordmøre (vedlagt) og føringene nedfelt i Rammeplanen for Kulturskolen – Mangfold og Fordypning - vedtatt av Norsk Kulturskoleråd i 2016.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





Sak nr 061/18 Folkehelseoversikt Rindal 2018 - videre arbeid

Saken ble lagt fram av folkehelsekoordinator Elen Sandvik.

Det er mye frivillig arbeid og mange aktivitetstilbud i Rindal, så det er veldig mye som er bra og positivt med tanke på folkehelsa. Noe utfordringer er det også, blant annet når det gjelder tilhørighet, fellesskap og integrering. Det er for få nøytrale møteplasser, ikke minst for ungdom. Det er registrert at ensomhet er et økende problem, både blant unge og eldre, og det er et økende behov for psykiske helsetjenester i kommunen.

Magnar Dalsegg (H) sa at dette er et veldig godt dokument som grunnlag for videre arbeid.

Mona Bolme Nonstad (Ap) påpekte utfordringen med økt skjermbruk. Dette er et stort og viktig og stadig økende problem, og burde kanskje fått litt mer omtale planen.

Elen Sandvik svarte at nettbruk er et tema, blant andre, som skal jobbes mer med på nyåret.





Rådmannens innstilling:

Det vedlagte oversiktsdokumentet godkjennes som grunnlag for videre folkehelsearbeid i Rindal kommune. Dokumentet offentliggjøres etter behandlinga i driftsstyret. Kommunen inviterer på nyåret i 2019 til en prioriteringsprosess med bred lokal deltakelse, der en tar utgangspunkt i «Trøndelagsmodellen».



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





Sak nr 062/18 Møteplan politiske møter 2019



Forslaget om møteplan ble enstemmig vedtatt.





Sak nr 063/18 Felles saksfremlegg for behandling av vertskommuneavtale om 20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen

Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch. Stillingen som kreftkoordinator har tidligere vært betalt av Kreftforeningen. Denne 20% stillingen vil alle kommunene i Orkdalsregionen være med på. Den andre stillingen på 60% (sak 064/18) er det 7 kommuner som vil være med og spleise på. De to stillingene har noe forskjellig innhold.



Rådmannens innstilling:

1. Rindal kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftkoordinator i 20% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019

2. Rindal kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av prosjektet.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





Sak nr 064/18 Felles saksfremlegg, budsjett og finansieringe prosjekt kreftkoordinator i 60% stilling i Orkdalsregionen

Dette ble forklart under sak 063/18.



Rådmannens innstilling:

1. Rindal kommune slutter seg til den framlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftomsorg i 60% stilling i perioden 1.1.2019-31.12.2019

2. Rindal kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av prosjektet.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





Sak nr 065/18 Referatsaker og orienteringer



Plansjef Sivert Dombu orienterte om nytt i prosessen med fylkesbyttet.



Line Flåtten (Ap) spurte om Rindal er i rute med tanke på kravet om psykologdekning som kommer.

Rådmann Birgit Reisch svarte at dette er et spørsmål som SiO må se på.

Kirsti Barbo Landsem (Sp) sa at SiO har allerede har vært innom spørsmålet om psykologidekning, og diskutert dette litt. Angående fylkesbyttet kommenterte hun at det ser ut som Rindal stor sett har fått det som ønsket ved overgangen til Trøndelag.

Magnar Dalsegg (H) sa at dokumentet om fylkesbyttet viser at de dystre spådommene som enkelte har lagt fram ikke har slått til. Han spurte om dokumentet kan legges ut offentlig, med fortløpende endringer, slik at folk kan holde seg oppdatert.

Sivert Dombu svarte at her blir det forandringer flere ganger i uka. Det er nok enklere å offentliggjøre ny informasjon av betydning på andre måter.

Tove Flåtten (Krf) spurte om Rindal skimuseum skal overføres til Trøndelag.

Ordfører Ola T Heggem svarte at skimuseet er en del av stiftelsen Nordmøre museum, og at man avventer litt. Trøndelag vil betale kr 130.000 til Nordmøre museum i 2019. Dette er samme beløp som Møre og Romsdal tidligere har betalt. Det vil etter hvert bli gjort en avklaring om tilhørigheten til Rindal skimuseum i framtida, det er blant annet avhengig av statstilskudd. Situasjonen er så langt den samme for geitbåtmuseet i Halsa.



Referatsakene tas til etterretning.



Informasjon om personalsak er unntatt offentlighet

Møtet ble til slutt stengt for offentligheten, da kommunestyret skulle få informasjon fra rådmannen om personalsaken som har vært omtalt i media, blant annet flere ganger i avisa Sør-Trøndelag, de siste ukene. I følge avisa Sør-Trøndelag handler det om at en tidligere ansatt i Rindal kommune har stevnet kommunen for retten med krav om erstatning på grunn av urettmessige beskyldninger og annen utilbørlig opptreden.

Ordfører Ola T Heggem kan ikke kommentere innholdet i saken, men sier til Trollheimsporten at kommunestyret selvsagt tar denne saken på største alvor.

- Det er en krevende og kjedelig sak, ikke minst fordi vi er en relativt liten organisasjon og et lite lokalsamfunn, sier ordføreren.

- Saken behandles av rådmannen, i likhet med andre personalsaker. Kommunestyret får samla informasjon om saken i dag, og formannskapet har fått mer grundig informasjon om behandlingen av saken tidligere.