Kommunestyremøte i Rindal onsdag

17 representanter møtte.



003/17 - Godkjenning av møtebok

Møteboka godkjent.



004/17 - Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen - godkjenning av vedtekter for regionalt næringsfond



Rådmannens innstilling:

Rindal kommune godkjenner de vedlagte «Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen».



Saka ble lagt fram av plansjef Sivert Dombu.

Ordfører Ola T Heggem (Sp) la fram et tilleggsforslag fra Senterpartiet og Høyre om at kommunestyret ber ordføreren arbeide for at at næringsalliansen skal få plass i fondsstyret.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Tilleggsforslaget fra Sp og Høyre ble enstemmig vedtatt.

005/17 - Mer kapital til T-Komponent Bygg AS

Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter § 13 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Kommunestyrerepresentantene Ola T Heggem, Petter Baalsrud, Åge Jonli og Malin Gåsvand Løset ble erklært inhabile i denne saka. Saksbehandlingen er unntatt offentlighet.



Vedtaket er offentlig og enstemmig:

1. Rindal kommune yter et ansvarlig lån på inntil kr. 1.000.000,- til sitt heleide selskap T-Komponent Bygg AS. Midlene skal brukes til i 2017 å ruste opp veggkledning mot vest, utbedre skader etter kondens og fuktighet i kontordelen, skifte låssystem og foreta eventuelle andre påkrevde utbedringer. Lånet er rente- og avdragsfritt i perioden fram til 31.12.2018. For at lånet skal kunne utbetales, må selskapet ha inngått en utleieavtale med sunne økonomiske vilkår for den samme perioden.

2. Rindal kommune er innstilt på å forhandle om erverv av aksjene så snart den aktuelle leietakeren ber om det, men ønsker i første omgang ikke å formalisere dette i form av en formell opsjon.



006/17 - Helhetlig ROS-analyse for Rindal kommune



Rådmannens innstilling:

Rindal kommune vedtar helhetlig ROS-analyse.



Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch. Risiko- og sårbarhetsanalysen som ble utarbeidet for ca 10 år er utdatert og må fornyes.



Rindal kommune har samarbeidsavtaler med Røde Kors og Rindal Sanitetsforening om beredskap.



Det er viktig at kommunestyrets medlemmer er kjent med beredskapsarbeidet som foregår i kommunen.

Bettina Røen Helgetun (Sp) sa at plana er god, men hun ba om at det kunne vært skrevet mer generelt om samferdsel, ikke bare det som angår bruer. Også andre veier kan være utsatt og bli stengt. Det så vi senest i Stokkøyan i fjor. En annen ting er formuleringa om fyrverkeri. Det er ikke bare en butikk i bygda som selger fyrverkeri.

Magnar Dalsegg (H) mente om at en slik plan kunne vært sendt ut på høring til partiene på forhånd, slik at de får mulighet til å komme med innspill. Angående begrepet skoleskyting kunne det også vært fomulert mer generelt om uønskede hendelser med våpen. Brann i bestemte kommunale bygg er nevnt. Men brann kan bli katastrofalt også i andre offentlige bygg enn de som er nevnt i plana.

Tove Flåtten (Krf) nevnte også mulighet for brann i kirken. "Porten til Trollheimen" - det slagordet er vel fortsatt i bruk? Hun nevnte også navnet på elva gjennom bygda. Heter den Surna eller Sunna fra Bolme og oppover?

Rådmannen Birgit Reisch sa at det kan skrives mer om samferdsel. Formuleringen om fyrverkeri kan gjøres mer generell, siden det kan variere fra år til år hvilke butikker som selger fyrverkeri.

Arild Haugen (Sp) spurte om andre organisasjoner enn Røde Kors og Sanitetsforeninga kan være aktuelle å samarbeide med. Hva med Bondelaget? Flere bønder stilte opp for å hjelpe til da vegen ble stengt i Stokkøyan i fjor.

Ordfører Ola T Heggem foreslo at ROS-analysen blir vedtatt som framlagt, med en del redaksjonelle endringer iht. til innspill som har kommet i møtet.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



007/17 - Referatsaker og orienteringer



Utredning felles akuttfunksjon i Orkdalsregionen

Saka ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.

Fra utredningen:

Det anbefales at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, KAD- og observasjonssenger samt faglig integrering av de prehospitale tjenestene mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal.



Det anbefales en døgnåpen helsetjeneste med prinsippet om ett kontaktpunkt for pasienten. Enhetens ansatte pleiepersonell og legetjeneste arbeider i team rundt pasienten i døgnkontinuerlig drift gjennom hele året. Sykepleietjeneste/ støttepersonale har arbeidsrotasjon innad samt mot kommunale helsetjenester for erfaringsutveksling.



Prinsippet om kompetanse i front anbefales utviklet til å innbefatte erfaren lege i spesialisering med tilknyttet overlege i bakvakt.

Mer utfyllende informasjon om denne saka finnes i saksdokumentene.



Orientering om framdrifta i Seljebrekka v/teknisk leder Nils Heggem

Gatelys er på plass. Strøm vatn og kloakk er snart på plass. Økonomisk regner man med at det blir en overskridelse i forhold til budsjett på ca. 0,5 - 1 million kroner.



Bygginga på det første huset starter i dag.



Møtet ble hevet, og kommunestyret bruker resten av dagen på befaring av kommunale bygg.