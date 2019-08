Kommuneøkonomi

Vi ser at det stilles spørsmål om den kommunale økonomien i Rindal og om det er mulig å fortsette som egen kommune. Svarene og løsningene fra de andre lokalpartiene er mildt sagt forvirrende. I debatten i Rindalshuset sa AP’s 2. kandidat at vi står i fare for å måtte legge ned «alt» dersom vi fortsetter som egen kommune. Høyre vil fase ut eiendomsskatten fra private på ca 6,5 mill kroner og dekke det inn med framtidig og høyst usikker befolkningsvekst. I alle fall på kort sikt må vel det gå ut over tjenestetilbudet, eller?

Noen faktaopplysninger :

De fire siste åra viser regnskapet at Rindal kommune i sum har hatt et positivt netto driftsresultat på mer enn 10 millioner kroner, men utviklingen har vært dårlig i perioden og i 2018 ble det et negativt resultat. Disse overskuddene har gjort det mulig å bygge opp disposisjonsfond som i dag er på til sammen ca 22 millioner kroner. I siste perioden har låneopptakene vært mindre enn avdragene. Dette viser en ansvarlig økonomistyring. Den årlige inntekten fra eiendomsskatten fra private har vært ca 6 mill. fra 2016 . Men i samme periode er inntekten fra eiendomsskatt på verker og bruk redusert med ca 3,5 mill og verdien av konsesjonskrafta er også betydelig redusert. Med virkning fra 2020 er eiendomsskatteloven endret slik at våre inntekter fra eiendomsskatt reduseres ytterlige med ca 1,5 mill. Flott for oss som har hus og hytte i bygda, men krevende for kommunen(e). Våre totale eiendomsskatteinntekter reduseres fra 13,3 mill i 2016 til 8,9 mill i budsjettet for 2020. Budsjettarbeidet i høst blir utfordrende, men fortsatt har vi frie inntekter pr. innbygger på høgde med veldig mange andre kommuner!

Regjeringspartiene skryter av gode kommuneoppgjør og romslige rammer, uten å si noe om fordelingen mellom kommunene. Små distriktskommuner er som kjent ikke satsingsområde til denne regjeringen. Rindal har de siste åra hatt en årlig økning på overføring fra skatt og ramme på ca 1,5 %, langt lavere enn lønns- og prisveksten. Skal tro hva Bergen og Oslo har hatt! Det er lov å håpe på regjeringsskifte i 2021, men skummelt å legge til grunn i budsjettarbeidet!

Tallene viser at økonomien ikke er kjørt i grøfta og at vi ikke risikerer å måtte «legge ned alt». Men det viser også at vi trenger inntektene fra eiendomsskatten fra private for å levere gode tjenester framover. Og det er disse rammene Rindal Senterparti vil forholde seg til og styre etter de neste fire åra.

Våre prioriteringer går fram av et godt, gjennomarbeidet program for neste valgperiode som alle skal ha fått i postkassen. Noen sentrale eksempler; vi vil opprettholde en trygg omsorg hvor vi tar høyde for driftsutgifter og finansutgifter i nytt Helsehus/helsetun. Skolen og barnehagene skal ha rammer hvor alt det gode arbeidet kan videreføres og vi må ha en administrasjon og avtaler om interkommunale samarbeid som løser lovpålagte oppgaver på en måte som bidrar til fornøyde innbyggere. Rindal Senterparti vil opprettholde kulturtilbudene, tilskuddet til private veier og dyrkingstilskuddet. Vi vil også opprettholde og fornye nærings -og utviklingsarbeidet og gjøre en ekstra innsats med vedlikehold av kommunale veier i hele bygda.

For å løse de politiske oppgavene har vi dyktige toppkandidater og ei liste med 20 personer som er ivrige og entusiastiske ved tanken på å bidra til vekst og utvikling i Rindal.

«Tjenester nær folk, vi er glad ti Rindal’n»



Bruke stemmeretten, stem Senterpartiet!

Rindal august 2019,

For Rindal Senterparti

Vibeke Langli, Kjetil Løften, Arild Haugen, Ola T Heggem