Kommuneøkonomi, svar til Rindal SP

Vi registrer at Rindal Sp etter eget utsagn er mildt sagt forvirret.

Rindal Høyre vil derfor forsøke å avklare og forklare vårt standpunkt i forhold til eiendomsskatten i Rindal kommune. Vi kunne sikkert ha vært bedre til å formulere oss både skriftlig og muntlig tidligere; at vi ikke har klart det er vår egen skyld og dette beklager vi. Men vi trodde alle forstod at programmet vårt var målsettinger som vi ville arbeide for i hele 4- års perioden.

Den årlige eiendomsskatten fra boliger og fritidsboliger er som Sp skriver 6,3 mill kroner, fordelt med 3 mill på fritidsboliger og 3.3 mill på boliger (alle tall er avrundet).

I programmet vårt står følgende:

«Hyttekommunen» Rindal skal/bør ikke ha eiendomsskatt på fritidsboliger/boliger.

I vårt leserinnlegg på Trollheimsporten 23.08.19 står det følgende:

Når det gjelder eiendomsskatt på fritidsboliger/hytter, vil vi i kommende periode arbeide for å fjerne denne. På sikt vil vi også fjerne den på boliger. I kommende periode vil vi arbeide for å redusere også denne «skatten» på boliger.

I praksis betyr dette:

- I første omgang vil vi fjerne eiendomsskatten på fritidsboliger tilsvarende 3 mill kroner i løpet av kommende periode (4 år). Dette utgjør i snitt ca. kr.750.000 per år i perioden. Som «hyttekommune» er dette det minste vi bør gjøre for våre «høttrindalinga», lokalt næringsliv og våre egne innbyggere med hytte i Rindal.

- I tillegg vil vi arbeide for at eiendomsskatten på boliger blir redusert i perioden.

Målet for Rindal Høyre er å gjøre det attraktivt å drive næringsvirksomhet, arbeide og bo og leve i Rindal. Dette vil gi økte inntekter til kommunen.

Vi håper dere ble litt klokere av denne forklaringen/avklaringen.

Vi ønsker alle et godt valg

Med hilsen oss i Rindal Høyre