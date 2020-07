Kommunedirektør - Rindal kommune

Vi søker deg som vil være med og utvikle vårt samfunn inn i framtida

Vi søker etter en leder som viser interesse for å utvikle samfunnet, er inspirerende, tydelig og synlig overfor hele kommunen og i regionen.

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle Rindal kommune i samspill med både våre folkevalgte og mange dyktige medarbeidere.

Vi ser etter en kommunedirektør som forstår betydningen av god forvaltning og samskaping. Det skal videre legges til rette for vekst og utvikling i hele kommunen, og styrkene skal utnyttes i alle deler av kommunen. Vi tror dette krever at du som toppleder har et moderne tankesett og kan bruke digitalisering som en akselerator.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud. Rindalssamfunnet kjennetegnes med en positiv stå på vilje, stor dugnadsånd og et aktivt miljø for frivillighet, lag- og foreningsaktiviteter. Vi vil legge stor vekt på gode kommunikasjonsevner, evnen til å fange opp signaler – både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Vi ønsker en resultatorientert og engasjert kommunedirektør som evner å ta i bruk ny teknologi og etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.



Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

- fokus på kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse

- sikre at Rindal kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene

- sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen

- være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle

- overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og øke samhandling på tvers av enheter

- bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene og nabokommunene



Ønskede kvalifikasjoner:



Vi ønsker en søker som har utdanning på universitets-/høyskolenivå med relevant og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Det er viktig at søker har en overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid vil bli vektlagt.



For å lykkes mener vi at vår øverste leder:

- viser interesse for å utvikle regionen vi lever i

- er utviklingsorientert og viser forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen

- erfaring fra ledelse av endrings- og utviklingsarbeid, herunder gjerne organisasjonsutviklingsprosesser

- legger vekt på gjennomføring og tydelighet

- har solid erfaring innen økonomistyring



Søknadfrist: 31. august



Les mer hos Headvisor