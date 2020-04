Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger 2020

Det er snart tid for den årlige søknadsrunden på kommunalt tilskudd til drift av lag/foreninger, og flere har spurt om når informasjon og skjema for dette blir gjort tilgjengelig.

Et nytt digitalt skjema er under arbeid, og en finner derfor ikke søknadsskjema på denne ordninga under kommunenes nettside med skjemavalg. Vi regner med at nytt skjema og informasjon om søknadsordningen vil bli lagt ut på vår nettside og i andre kanaler i løpet av uke 17.

