Kommentar til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett

Fra Rindal Pensjonistlag

Til side 90 i høringsforslaget:

Pensjonistlaget merker seg at det i perioden 2019-2022 skal innspares til sammen 6,6 millioner i forhold til dagens nivå.

Fire måltider ved Rindal helsetun

Pensjonistlaget og Brukerutvalget har bedt om at det innføres fire måltider også i helgene og på helligdager på institusjonen. Dette for å ha en stabil, forutsigbar rytme for pasientene. Flere ernæringsrike måltider viser seg å ha gunstige helseeffekter. Dette er det forsket på og bevist.

I 2018 ble dette avslått av kommunen.

I budsjettet for 2019 og økonomiplanen videre, har dette nå blitt oppført under «oversikten over ønskede nye drifts- og investeringstiltak» på side 83. For å få til ordningen, må bemanningen styrkes noe – ca. 60 % stilling, og det vil koste 350.000 første året stigende til 380.000 i 2022.

Inndekning burde kunne oppnås gjennom bedre planlegging og redusert sykefravær.

Vi ber om at dette innarbeides i budsjettet for 2019 og videre.

Bygg Helsetunet

Prosjektet er tatt med i investeringer i 2021 og 2022 uten sum.

Pensjonistlaget nytter anledningen til å komme med innspill til planleggingsgruppa og politikerne.

Pensjonistlaget er enig i at bygningsmassen i dag må vurderes for å finne ut om deler kan rehabiliteres og brukes videre.

Når det gjelder kjøkken, har Rindal pensjonistlag et ufravikelig krav. Det er at institusjonen må ha eget kjøkken. I dag gjør kjøkkenet en utmerket jobb og tilbyr appetittvekkende gode måltider. Det må bevares i framtida.

Rindal 04.12.2018

Rindal pensjonistlag

Helene M. Nergård Jostein Grytbakk Olav Helgetun

Arvid Halsetrønning Jon Olav Furuhaug

Rindal Pensjonistlag er medlem av Trollheimsporten.