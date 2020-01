Kom og bli med oss -vi trenger deg!

Bildet over: Fra venstre Jorunn Rindal, Margit Fugelsøy og Reidun Nerland.

- Per i dag er vi kun en håndfull aktive medlemmer, forteller Margit Fugelsøy som er leder i foreningen. - Men nå trenger vi seriøst flere aktive frivillige med for å videreføre driften av foreningen som har sitt virke i Øvre Surnadal. Vår organisasjon har mange spennende prosjekter som kan være interessant å jobbe med. Vi skulle så gjerne sett at vi klarte å skape møteplasser og aktiviteter for alle aldre i bygda vår,

- Grei økonomi og erfaring har vi å dele på, og velvilje og frie tøyler skal det i alle fall ikke være mangel på, lokker Reidun Nerland. - Organisasjonen har også lærerike samlinger både på fylkes- og nasjonalt nivå, så ny kunnskap for et nytt mannskap er heller ikke noe problem smiler hun. - Vi inviterer derfor til et siste møte om videre drift av foreningen vår.

- Vi trenger nå flere som kan tenkes å bidra til økt fokus på kvinners helse og livsvilkår i alle aldre i bygda vår, slik som foreningen har gjort i ulik grad i over 100 år, forteller de tre ivrige sanitetsdamene, som jevnlig møtes for å holde liv i foreningen.

For 14 dager siden kjørte de rundt og leverte invitasjoner i postkassene til alle øverbygdinger. Slik de ser det, er det nå eller aldri. Om de ikke får med seg flere på laget, ser de ingen annen mulighet enn å søke seg til Surnadal sanitetsforening. Ferdige med sanitet er de da ikke, dét er de helt enige om.

Damene oppfordrer derfor både medlemmer og ikke-medlemmer til å komme på Mo oppvekstsenter onsdag 19. februar kl. 19.00 for å se om de klarer å videreføre driften med nye engasjerte krefter på laget.

Les mer om Norske Kvinners Sanitetsforening her: www.sanitetskvinnene.no

Øvre Surnadal Sanitetsforening er medlem av Trollheimsporten.