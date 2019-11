Knuste flasker, gras og kaffigrut blir kunst

Bildet over: Ann Kristin Helgetun, leder i kunstlaget Camilla Løften og Hilde Betten Pedersen.

Ann Kristin Helgetun drog fra Rindal for over 20 år sidan og har jobba med ei eller anna form for kunst heile tida, frå rosemaling mesta på heiltid i 10 år til abstrakt akryl det siste året.

- Det er stor stas å bli spurt om å stille ut her, sa Ann Kristin Helgetun.

I akrylbilda sine brukar ho mykje rart som ho blandar inn i malinga. Både gras, kaffegrut og mjøl er bruka i bilda ho stiller ut.



Til dette haustbildet har Ann Kristin bruka det siste plengraset og sparkel i lag med akryl.



Her er akrylen tilsett kaffigrut.​

Bilda til Ann Kristin Helgetun har ikkje namn, så her kan du oppleve og sjå det du ser.



Detalj som viser strukturen i bildet du skimtar lenger oppe.

Hilde Betten Pedersen har med seg glaskunst til utstillinga. Det er funksjonelle bruksgjenstandar og smykker. Ho brukar mykje resirkulert glas, brukte flasker, som sin innsats for miljøet.

Ho bur og jobbar i Trondheim. Ho studerte malerkunst på kunstskolen i Oslo. Der møtte ho også glaskunsten. Det førte til at ho tok ein bachelorgrad i glaskunst på Bornholm. No driv ho med både glasblåsing og støyping i eigen verkstad i tillegg til maling.

Hilde underviser i kunst og handverk ved Åsheim ungdomsskole på Heimdal, og der får elevane prøve seg litt på glaskunst i valgfagopplegg.

På utstillinga finn du smykker i gaveesker, perfekt som julegave!

Utstillinga på Rindal Skimuseum er open

fredag kl.18.00 – 20.00

laurdag kl. 12.00 – 17.00

søndag kl. 12.00 – 17.00