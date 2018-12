KNT søker etter ny bestyrer for Todalshytta

Todalshytta er en flott hytte beliggende i Todalen, Surnadal. Den ble bygd av engelskmannen Lort Philips, og stod ferdig i 1901. I sin lange historie har hytta vært et yndet sted for laksefiskere, men også fjellfolket har brukt hytta aktivt. Det er gode turmuligheter i området, og turen over til Innerdalen er en klassiker.

Hytta har 28 sengeplasser på to- og tresengsrom, det er flotte stuer som kan brukes både til selskap og daglig servering. Det er også mulighet for å arrangere møter eller andre arrangement. Med sin plassering ved vei har hytten også et potensiale for å nå bilturisten i området.

Vinteren og våren 2019 vil hytta bli oppgradert, det vil bli utbedringer på elektrisk anlegg, samt at det blir utført nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, slik at hytta er klar for drift fra våren 2019. Normalt starter sesongen på de betjente turisthyttene i slutten av juni og varer til 1. september.

Vi søker nå etter ny driver/bestyrer på hytta, om du er interessert og ønsker mer informasjon ønsker vi gjerne at du sender oss noen ord i en e-post til kontoret: turist@knt.no.

Kontakt:

Kristiansund og Nordmøre Turistforening,

v/daglig leder, Harald Oppedal

E-post: turist@knt.no

Telefon: 951 54 119