Knepent bortetap for Surnadal

Surnadal leverte årsbeste og gikk seirende ut av oppgjøret mot Ålen på hjemmebane lørdag, og var nær ved å ta poeng mot Skaun i Skaunhallen søndag. Hvert eneste poeng er svært viktig for Surnadal som kun er poenget foran Rapp 2 på nedrykksplass.

Poenget glapp helt på tampen i bortekampen mot Skaun. På stillingen 24 - 24 åtte sekunder før slutt fikk Skaun straffekast, som ble omsatt i scoring.

Surnadal var aldri i føringen i Skaunhallen, og kvarteret før slutt ledet Skaun med fem mål. Drøye minuttet førfull tid utlignet Thea Tiset til 24 - 24, men det holdt akkurat ikke til poeng. Trener Roar Bævre var ikke særlig fornøyd med kampens dommere, som hadde flere merkelige avgjørelser.

- Jeg tåler godt å tape kamper, men i dag kjenner jeg på skikkelig irritasjon, frustrasjon og skuffelse på vegne av spillerne mine. Dommerne preger dessverre kampen i negativ forstand, og straffekastet Skaun fikk tildelt rett før slutt var svært tvilsomt, sier Bævre.

Selv om Surnadal aldri var i ledelsen, mener Bævre dette er en kamp Surnadal burde ha vunnet.

- Vi er gode nok til å vinne over Skaun, men hadde ikke marginene med oss i dag. Vi ble hengende etter fra start. I forsvar ble vi for passive, og fikk ikke opp farten i angrep slik vi ønsket. Likevel ser jeg klar bedring, og har stor tro på at vi skal klare å ta flere poeng, sier han.

Seks kamper gjenstår av sesongen. Førstkommende lørdag er det en svært viktig bortekamp mot Rapp 2 som venter Surnadalingene.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Line Mogstad

** Hildegunn Henden Dalsegg

* Kine Bjørseth

Kampfakta Skaun - Surnadal 25 - 24 ( 11 - 10 )

Sara Aune Reiten

Line Mogstad 6

Mali Bæverfjord

Connie Moen

Thea Tiset 3

Line Indergård 1

Ingunn Heggset 2

Kine Bjørseth 5

Anja Ranes 2

Hildegunn Henden Dalsegg 5