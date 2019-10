Klubbmesterskap i trekamp

Mandag 4. november kl 1830 arrangeres KM i trekamp i Rindalshallen. Øvelsene er 60m, lengde og kule (liten ball for 10 år og yngre). Vi ber om at de som skal delta, møter opp kl 1815 for registrering/påmelding. Fint om foreldre er tilstede under arrangementet.