KLUBBMESTERSKAP I TERRENGLØP VED TJØNNA FREDAG 4. SEPTEMBER

Arrangeres etter NFIFs retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen datert 07.07.20.

Starttidspunkter:

Kl 1900 Jenter/Gutter 10 år og yngre Ca 400m

Kl 1915 Jenter/Kvinner (11 år og eldre) 1 runde (1,9km)

Kl 1915 Gutter (11-16 år) 1 runde (1,9km)

Kl 1930 Menn (17 og eldre) 2 runder (3,8km)

Start og mål: Badeplassen. Det er full premiering i klassene for 16 år og yngre.

Klubbmesterskapsmedaljer til de tre beste i hver klasse (for 11 år og eldre).

Påmelding ved start.

Ber om at alle melder seg på seinest en halv time før sin start.

Pga koronareglementet sløyfer vi i år gratis grillmat til deltakerne og matsalg.