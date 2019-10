Klubbløp vel gjennomført

Tekst: Styret i NMK Surnadal og Rindal

Bilder: Hanne Børset

Det var mange fremmøtte, som kom for å se årets avslutning på Bilcrossesongen.

Det har vært en bra sesong i forhold til antall aktive førere og rekruttering, men sesongen i år har vært preget av en del havari og trøbbel med maskineri.

Dette gjentok seg litt på klubbløpet også, der var det hele 5 førere som ikke fikk gjennomført løpet pga biler som takket for seg...

Det var totalt 13 lokale førere som deltok på årets klubbløp, derav 1 kvinne og 2 juniorer.

Vi håper selvsagt at flere kaster seg med på dette.

Dette viser en klubb i vekst, og god aktivitet både på og utenfor banen.

Bilcrossporten engasjerer så utrolig mange flere enn bare førerne, det står bestandig et støtteapparat rundt hver og en... der er kompiser, det er fedre og mødre, det er besteforeldre og ellers velvillige mekanikere og supportere.

Rett og slett en sport for alle, menn og kvinner i alle aldre.

Det var 5 førere i A-finalen åpen klasse, der kjørte Frank Røen inn først og ble klubbmester 2019.

Så kom Espen Bredesen inn på en 2. plass, og Espen Brøske på en 3. plass.

Juniorene kjørte egne finaler, der ble Håvard Mikkelsen vinner, Håvard Heggset var uheldig med bilen og kunne dermed ikke fullføre løpet, så han endte på 2. plass. Begge smilte like godt når pokalene ble delt ut etter løpet, så her var det viktigst å artigst å delta.

Neste år blir det kjørt klubbløp på egen bane i Rindal, dette ser vi virkelig frem til. Det etter en iherdig jobb og innsats hele 2019 for å få Trollheimen Motorsenter løpsgodkjent, og vi kom i mål der også.

Det skulle vært utdelt en stor felles pokal der også, for slike ting blir ikke uten mye jobbing og innsats. Det har vært maskiner og mannskap på baneanlegget sent og tidlig nå utover sommeren for å få godkjenningen klar før 1. oktober. Det var datoen for å få søke om løp til neste år, og det rakk vi. Der er det nå søkt om 2 løp, også vil det bli søkt om klubbløp i tillegg.

Vi takker alle involverte for en god 2019-sesong, og ser frem til en aktiv 2020-sesong.