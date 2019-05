Kløvertur 20. mai

Vi gikk fra sentrum, Elvepromenaden og opp på Grytbakkan før vi hadde kaffepause på Nestun Bjørnstad.

Anni hadde gitt signal om plass for oss der, men tror kanskje ikke ho kunne tro at antallet vart så stort. Men tusen takk for det!

Neste mandag går turen til Todalen og Svinvikrunden.

Da møter vi ved TJØNNA KL 10.00 for samkjøring, de som vil være med, men venter feks i Bolme, kan si ifra slik at vi har nok biler.

Vel møtt med kaffe og nistemat.

Tekst og foto: Rindal sanitetsforening