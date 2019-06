Kleiva er mest populær i Stikk UT Surnadal

I 2019 kan du velge mellom 398 turer i 30 kommuner i Møre og Romsdal. Stikk UT!-sesongen varer fra 1. mai til 31. oktober.

Totalt er det registrert 523 trimmere i Surnadal, og disse har til sammen 2211 registreringer på Stikk-UT postene rundt omkring i fylket. I Surnadal kommune er det Mette Søyseth som ligger øverst på topplista med 34 registreringer på 11 ulike turmål.

Her er en oversikt over antall registrerte Stikk-Ut turer i Surnadal per 9. mai 2019:

Kristianvarden 27

Bølia 47

Haugasetra 154

Kleiva 507

Liabekken 62

Tjønnmyran 242

Storsetra 196

Svartvatnet 202

Svinvikrunden 465

Syltnebba 200

Torviksetra 109

Trimposten på Bjøråskaret åpner ikke før 15. juni.

Fortsatt god tur!