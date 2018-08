Klart tap mot KIL/Hemne

På Surnadal ILs facebookside kan vi lese følgende:

Høstsesongens første kamp ender med et 6-1-tap borte mot KIL/Hemne. Til tross for et svakt resultat, sitter vi igjen med en del gode mestringserfaringer. Spesielt i første halvdel av andre omgang viser vi frem mye godt spill. Vi slipper desverre inn litt for mange mål, men er superklare for å stenge buret hjemme mot Nardo neste helg.

Ette ti serierunder ligger Surnadal/Søya/Todalen under streken på tabellen med 4 poeng. Se tabellen her.

Se kampfakta her