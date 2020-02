Klart for frivilligsentral i Surnadal

Ingressbilde: Elise Stensønes, Hilde Staveli Solli, Lilli Husby, Kristian Ranes og Una Gravvold

Den 10. mars er det klart for åpning av den nye Friviligsentralen i Surnadal. Det skal være er møtepunkt for alle. Det blir også anledning for lag og organisasjoner å benytte lokalene. En av organisasjon som skal benytte seg av dette er Surnadal Pensjonistforening.

-Vi har ikke hatt fast lokale før, sier Kristian Ranes, representant for pensjonistforeninga. De gleder seg til å få bruke lokalene på Frivilligsentralen. Ranes ser også muligheten for at eldre og ungdommer kan møtes her, og kanskje lære noe av hverandre, blant annet ser han for seg at de kan lære data av ungdommen, og så kan ungdommen lære noe av pensjonistene, for eksempel matlaging. Han mener det er verdifullt å få lukket gapet mellom generasjonene.

Foreløpig styres sentralen av et interimstyre som, foruten daglig leder Staveli Solli, består av kultursjef Lilli Husby, pensjonistlagets Kristian Ranes, Britt May Hollås fra Sanitetsforeninga og Janne Husby fra Røde Kors. Elise Stensønes og Una Gravvold representere ungdommen, mens Helge Røv er representant fra de folkevalgte i kommune. Nytt styre vil konstitueres etter at klubben er åpnet.

Hilde Staveli Solli er ansatt i 50% stilling som leder av Frivilligsentralen. Imidlertid er mye av arbeidet gjort på frivillig basis. Lederen forteller at de trenger alltid flere frivillige, så om det er noen som har lyst til å hjelpe til, er det er bare å melde seg.

Endelig ungdomsklubb

En del av lokalene skal disponeres av ungdomsklubben, noe det ikke har vært i Surnadal etter at den gamle «Ullsentralen» som tidligere huset klubben, ble revet for flere år siden. Ungdomskonsulent Lars Sæter vil være ansvarlig for driften av klubben, som blir åpen på kveldstid. Ungdomsklubben retter seg mot elever på ungdomstrinnet, men Staveli Solli sier at det jobbes med å få til et tilbud for de som går på mellomtrinnet også. På ettermiddag vil det imidlertid være åpen for alle barn og ungdommer fra klokken 15-18 fire ganger i uka. Det blir tilbud om leksehjelp mellom kl 15 og 16. Ellers er det mulig å holde på med ulike aktiviteter eller bare slappe av.

Tanken er blant annet at dette kan være et tilbud for dem som er ferdig med skoledagen, og skal på aktiviteter, som for eksempel trening, senere på ettermiddagen. Det er også blitt bygget en kjøkkenkrok, der det vil bli mulig å kjøpe seg et enkelt måltid.

-Det er litt rart å tenke på at ungdomsklubben endelig blir noe av, smiler Elise Stensønes, tidligere leder av ungdomsrådet og pådriver for klubben. Sammen med nåværende leder i ungdomsrådet, Una Gravvold, representere hun den yngre garde i styret.

-Dette har vært en hjertesak for meg, sier Stensønes.

Det har vært jobbet med dette fra den gamle klubben ble revet. Men, som kjent, maler papirmølla sent, og det var mye som skulle på plass, for eksempel måtte lokalet omreguleres. I desember 2018 ble det imidlertid gitt klarsignal til å sette i gang med planlegging av utforming av klubben. Det har vært mange møter og diskusjoner for å få dette i land. Lilly Husby mener at det er positivt at det har vært en såpass grundig prosess.

Leder i ungdomsrådet Una Gravvold (til venstre) og tidligere leder Elise Stensønes foran veggmaleriet som holder på å ta form i Ungdomsklubbens lokaler



Dugnad

Alt innholdet i frivilligsentralen er ikke spikra enda.

-Vi har mange ideer, sier Hilde Staveli Solli. Tiden fra åpningen og fram til sommeren ser de på som en prøveperiode, der de vil bruke tiden på å «gå seg inn» i rutinene. Så vil mer endelige planer være klare til høsten.

Sikkert er det at, foruten pensjonistforbundet og ungdomsklubben skal Folkeuniversitetets språkafè bruke lokalene.

Det er kommunen som eier sentralen. De får midler fra staten, og i år har de fått rundt 400 000. Fra neste år, vil rammen være rundt 35 kr pr innbygger, noe som utgjør i overkant av 200.000. I tillegg har de fått tilskudd til kjøp av utstyr fra Gjensidigestiftelsen. Ellers er mye av arbeidet gjort på dugnad av blant annet medlemmer av pensjonistforbudnet og ungdomsrådet. for eksempel er maling av lokalene dugnadsarbeid, og det er ingen liten malerjobb de har bak seg. Det har gått med 120 liter maling så langt.

-Jeg skal hit og male senere i dag, smiler Stensønes.

Den ene veggen i ungdomsklubben er imidlertid litt annerledes enn de andre. Her har ungdommene sørget for utsmykning. Jentene forteller at de ville ha noe som hadde med Surnadal å gjøre, og valgte å ta utgangspunkt i et bilde av surndalsfjellene. Maren Holte har laget det endelige utkastet, som er blitt et stilistisk veggmaleri. Maren Holte har også laget logo for ungdomsklubben, som skal opp på vinduet etter hvert, sammen med Frivilligsentralens egen logo.

Stor åpning

Frivilligsentralen vil også kjøpe inn en del utstyr til utlån, her er det snakk om for eksempel skiutstyr, truger, akebrett og skøyter.

De fleste møblene i lokalene er gjenbruk. Noe kommer fra den gamle ungdomsklubben, noe er kasserte møbler fra kulturhuset og noe er kjøpt brukt. Dugnadsgjengen er i gull gang med oppussing av møblene.

Staveli Solli forteller at åpningstider blir annonser etter hvert.

Den 10. mars blir det altså åpning med snorklipping av ordfører Margrethe Svinvik. Det blir servert kaffe og kaker til alle som kommer innom. Lederen håper at mange kommer og tar en titt på den nye Frivilligsentralen. Det skal i alle fall ikke stå på serveringen.

-Vi har bestilt en kjempestor kake, ler Hilde Staveli Solli.