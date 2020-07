Klart for årets Stangvikfestival

I Stangvik har dagen i dag har blitt brukt til blant annet scenebygging og frakting av flygel og piano, i henholdsvis bondehuset og i prestegarden. Å frakte et flygel er ikke en enkel jobb, og Trollheim, med sjåfør Jan Egil Ormbostad, bistod med bil og flyttehjelp. I tillegg hadde flere møtt opp for å ta i et tak.





Et variert festivalprogram av høy kvalitet



Styreleder Jo Inge Nes forteller at selv om det i år er færre konserter enn vanlig, blir det et program av svært høy kvalitet.



Blant årets aktører finner vi to utøvere som deltar på Stangvikfestivalen for første gang, Eir Inderhaug og Jon Balke.



– Mange kjenner kanskje Eir Inderhaug fra diverse spel og oppsetninger, mens Jon Balke er en av våre fremste jazzpianister.

Tross få konserter, blir det et variert program, både for barn og voksne. Rasmus Rohde skal sammen med Stangvikfestivalens Verste Band åpne festivalen, fredag kl. 18.00 i prestegarden. Rohde skal i tillegg bidra med innslag i bondehuset.



Påvirket av restriksjoner

Dessverre er det slik at på grunn av den begrensede publikumskapasiteten i år, er det meste av arrangementene nå utsolgt, men det er fortsatt mulig å få med seg en del av programmet.



– I år vil vi streame arrangementene som foregår i bondehuset, så det vil være mulig å se disse på nettet, sier Nes.



– Lørdagskonserten i bondehuset kommer til å bli spektakulær!



Det er fortsatt mulig å kjøpe billett til lørdagens kirkekonsert med blant annet Sigrid Vetleseter Bøe, Mira Dyrnes Askelund, Marianne Meløy og Alpaca Ensemble.



– Størrelsen på kirken gjør det mulig for oss å selge flere billetter, samtidig som vi følger alle smittevernrestriksjoner.



Stangvikfestivalens musikalske leder, Trygve Brøske, er svært fornøyd med at de får gjennomført årets festival.



– Det er spesielt å faktisk få lov til å spille igjen, og det blir fantastisk å treffe folk.



– Vi har lyst til at folk skal kunne møtes for å høre ekte, akustisk musikk live igjen.





Billetter til årets Stangvikfestival får du kjøpt her.