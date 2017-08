Klart for årets Gatebiltreff

Bildet over: Fra fjorårets Gatebiltreff.

Vi vil i år oppfordre alle slags motoriserte kjøretøy til å komme. (Traktorer, lastebiler, snøskuter osv).

Burning/spinning vil være gratis. Dette vil bli avholdt på et godt sikret område.

EMMA kommer.

Så får du testet hvor høyt du spiller og hvor bra anlegget er.

Vi gjentar suksessen med cruising rundt bygda. Vi stiller oss opp etter premieutdelinga.



Lørdag 5. august kl. 10 - 16.

Sted : Surnadal Industri Vekst AS (Tidligere WAVIN ved industrikaia i Surnadal)

Priser:

Utstilling: 200,- inklusiv inngang fører

Inngang: 100,-

Gratis for barn under 12 år.

Les mer om årets treff her.



Håper mange av dere har mulighet til å ta turen!

Nordmøre Gatebilklubb er medlem i Trollheimsporten.