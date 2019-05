Klare til å ta imot over to hundre korister

Dirigent Elin Persson, korleder i Tordenskjold songlag, Oddvard Nordvik og stevnesjef Elsa Kvande gleder seg til helgas arrangement. Stevnesjefen sier at de er i rute, og ser frem til å være verter for sangstevnet for tredje gang dette tiåret.

- Vi arrangerte stevnet i 2011 og 2015, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra gjestene. Flere har ønsket oss som arrangør på nytt, og det er vi veldige stolte over. Tilbakemeldingene har vært veldig positive, hvor vi særlig har fått skryt av at stevnet har vært godt tilrettelagt med kort vei til overnatting, kulturhus og kirke, sier Elsa Kvande.

I samarbeid med Norges korforbund Nordmøre, tok Tordenskjold songlag utfordringen på nytt og er klare for storinnrykk førstkommende helg.

11 kor med til sammen 222 sangere fra Surnadal, Tynset, Tylldal, Trondheim, Rindal, Aure, Kristiansund, Bud, Molde, Straumsnes og Sunndal starter stevnet med Flash Mob i AMFI Surnadal lørdag ettermiddag, før det blir sangtog fra AMFI Surnadal til Surnadal kulturhus. Toget vil ledes av Surnadal Hornmusikk. Ved kulturhuset vil ordfører Lilly Gunn Nyheim foreta den offisielle åpningen av stevnet, før korene inviterer til konsert i Ranes kyrkje.

Lørdag kveld blir det festmiddag på Thon Hotel Surnadal, hvor det blant annet skal deles ut medaljer til flere av koristene.

- Vår egen Else Andresen skal få utdelt medalje for 40 år i Tordenskjold songlag. Det er litt av en prestasjon, sier stevnesjefen.

Stevnet fortsetter søndag med profankonsert i Surnadal kulturhus. Se hele programmet her.



Dirigent Elin Persson, korleder Oddvard Nordvik og stevnesjef Elsa Kvande gleder seg til helgas sangstevne i Surnadal

Onsdag var Tordenskjold songlag og sangkoret Tormod samlet til fellesøving i Ranes kyrkje. Under ledelse av dirigent Elin Persson skal korene fremføre både Vårsøg og Nordmørsminne sammen. Kvande lover fullt trøkk på begge konsertene.

- Vi kan love mye fin korsang, og jeg håper mange tar turen innom arrangementet. Dette blir gøy, smiler Kvande.



Sangkoret Tormod og Tordenskjold songlag var samlet i Ranes kyrkje onsdag kveld



Elin Persson har stålkontroll på Birgitte Sæther Moen og de øvrige koristene

Tordenskjold songlag er medlem av Trollheimsporten