Klare for å kjempe om tittelen "Norges sterkeste mann"

Norges Strongman-Cup 2018 avsluttes med cupfinale i Nordreisa idrettshall i Troms lørdag 6. oktober. Verken Odd Inge Kvernberg eller Magnar Løset har mulighet til å vinne cupen sammenlagt, men skal gi alt i konkurransen "Norges sterkeste mann" som arrangeres samme dag.

Inngangen til konkurransen har vært svært ulik for de to sterke rindalingene. Løset hadde en sterk vårsesong, og imponerte i flere av øvelsene i cuprundene. Alt lå til rette for en god konkurranse i Nordreisa for Løset som debuterer i "Norges sterkeste mann". Men for to uker siden ble han syk, og innspurten på oppkjøringen ble ikke som planlagt.

- Først fikk jeg skikkelig magesjau, og deretter feber og forkjølelse. Jeg har gått ned 5 kilo i en periode hvor jeg burde ha gått opp 5 kilo. Jeg mangler overskudd, og må bruke de neste dagene på hvile. Det er slettes ikke optimalt, sier Løset.

For Kvernberg er situasjonen det motsatte. Han hadde en svak vårsesong, men har trent meget godt i sommer og høst, og er i bedre form enn på lenge.

- Jeg er akkurat der jeg skal være foran konkurransen neste helg, og gleder meg veldig, sier han.

Magnar deltar for første gang i en finale, mens Odd Inge har deltatt fire ganger tidligere. Hans beste plassering er 6. plass i 2016.

- Jeg er sterkere nå enn i 2016, men det er alle mine konkurrenter også. Det handler ikke bare om fysisk styrke, men også mye om det mentale. I tillegg skal man treffe med dagsformen. Jeg drømmer om en god plassering, og blir skuffet om jeg blir dårligere enn en 6. plass, sier Kvernberg.

Begge synes det er veldig gøy at de skal konkurrere sammen for første gang i "Norges sterkeste mann", og at de er stolte over at Rindal er representert med to i finalen.

- Det er ganske utrolig at to av elleve finalister fra hele landet er fra lille Rindal. Vi har lenge drømt om å få delta i samme finale, og nå skal det skje. Utrolig artig, og vi gleder oss veldig til å reise nordover neste helg.

All in" eller ingenting

Finalen består av seks øvelser. Loading som går ut på å flytte to tønner på 85 kilo og en sandsekk på 120 kilo over 15 meter og opp til en høyde på 1.30 m. Stokk-press hvor det er "Last man standing"-prinsippet som gjelder. Minst 120 kilo må løftes over hodet, og vekta økes med 20 kilo hver runde. Farmers Walk med 150 kilo i hver arm over en distanse på 20 meter og tilbake. Yoke hvor det også er "Last man standing" som gjelder. Her skal deltakerne gå 5 meter med en startvekt på 380 kilo. Vekta blir 30 kilo tyngre for hver runde. Bilmarkløft med sidehåndtak hvor man løfter 320 kilo, og den med flest repetisjoner vinner. Den siste øvelsen er løfting av atlasstein som veier fra 130 kilo til 200 kilo, og skal løftes opp til en benk på 1.30 meter.

Hva er det som driver dere til å holde på med denne sporten?

- Det er muligens fordi vi er rar, ler Kvernberg. Det er utrolig artig når man først knekker koden og finner ut hva som skal til når det gjelder trening og mat. Ikke minst er det artig å konkurrere. Det er det som gjør at jeg gidder å holde på med dette år etter år, sier han.

Magnar er ogå enig i at det gir mye å kunne konkurrere mot andre som har samme lidenskap for sporten.

- Det handler om å teste seg selv, og finne ut hvor langt man kan nå. Ingenting er så artig som å løfte tyngre enn det du klarte forrige trening, smiler han.

Løset og Kvernberg har eget treningslokale i det gamle meieriet i Rindal, og trener opp i mot 10 timer i uka. I tillegg trener de ishockey om vinteren.

Hva med neste sesong?

- Jeg blir far for første gang i desember, så vi må nok ha et styremøte i heimen før avgjørelsen blir tatt. Det er "All in" eller ingenting for min del når det gjelder å satse på denne treningsformen. Jeg har lyst, men vet at det tar mye tid. Vi får se hvordan livet blir når det kommer en ny sjef i huset, sier Kvernberg.

Magnar har også lyst til å fortsette, og er motivert for ny sesong.

- Den gode vårsesongen med gode plasseringer motiverer meg. Jeg har ikke lyst til å gi meg så lenge jeg ser progresjon og resultater, sier Løset.

Løset og Kvernberg ønsker å takke sine gode støttespillere som sørger for at det er mulig å hevde seg i norgestoppen for to gutter i Rindal.

- Først og fremst må vi takke våre kjærester for all støtte, og at de gir oss muligheten til å bruke så mye tid på dette. Oda og Siv skal være med til Nordreisa neste helg, og det setter vi stor pris på. I tillegg vil vi takke RT-eiendom for leie av flotte lokaler, Sollid Mek verksted som lager treningsutstyr til oss og Ståle Sæterbø på Trollheimen treningssenter som hjelper oss med å skaffe nytt utstyr. Uten disse hadde det ikke vært mulig å leve drømmen, sier rindals to sterkeste menn.